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Capturan en Mexicali a mujer buscada por autoridades de Estados Unidos | Video

Fue ubicada durante un patrullaje en la colonia Pasadina y puesta a disposición del INM; se autorizó su entrega a autoridades estadounidenses

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La mujer fue detenida en la colonia Pasadina, en Mexicali, donde fue detenida “mientras consumía sustancias tóxicas”. (Crédito: Policía Municipal de Mexicali)
La mujer fue detenida en la colonia Pasadina, en Mexicali, donde fue detenida “mientras consumía sustancias tóxicas”. (Crédito: Policía Municipal de Mexicali)

Una mujer identificada como Alexandra “N”, de 31 años, fue detenida en Mexicali, Baja California, tras ser señalada como prófuga de autoridades de Estados Unidos, en el marco de un operativo de la Policía Municipal.

De acuerdo con la información oficial, la captura se derivó de la coordinación entre autoridades mexicanas y estadounidenses, luego de una alerta emitida el 27 de marzo, tras la fuga de la mujer cuando se encontraba en un hospital del Condado Imperial. La solicitud de localización fue extendida a México para su búsqueda.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali la ubicaron durante un recorrido preventivo en la colonia Pasadina, específicamente en el cruce de las calles Del Manzano y Callejón Intermedia. En ese punto, la mujer fue observada cuando ingresaba a un domicilio en desuso, donde fue detenida “mientras consumía sustancias tóxicas”, detalló la dependencia.

Tras su intervención, los agentes verificaron su identidad y confirmaron que era buscada por autoridades extranjeras. En ese momento fue asegurada y trasladada para su puesta a disposición.

Alexandra “N” era buscada por autoridades de Estados Unidos, quienes extendieron su búsqueda a México. (Crédito: Oficina del Sheriff de Imperial County)
Alexandra “N” era buscada por autoridades de Estados Unidos, quienes extendieron su búsqueda a México. (Crédito: Oficina del Sheriff de Imperial County)

Posteriormente, el caso fue turnado al Instituto Nacional de Migración, que autorizó el procedimiento de entrega a las autoridades de Estados Unidos, en el marco de los mecanismos de cooperación internacional vigentes.

La detención se realizó como parte de las acciones de patrullaje preventivo en la zona, en coordinación con los distintos órdenes de gobierno.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali ubicó a la mujer cuando ingresaba a un domicilio en desuso, donde fue detenida “mientras consumía sustancias tóxicas”. (Crédito: Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali)

Así se fugó de una cárcel regional

De acuerdo con la información emitida por las autoridades estadounidense, la mujer había sido ingresada a una cárcel regional el 24 de marzo por órdenes de comparecencia relacionadas con delitos menores de drogas y posteriormente trasladada a un hospital en El Centro para atención médica, donde permanecía bajo custodia.

La mujer se habría “liberado de sus sujeciones durante la madrugada del 27 de marzo y abandonado el lugar”, lo que derivó en un operativo de búsqueda que se extendió a la zona fronteriza.

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