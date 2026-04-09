Qué significa no recordar gran parte de tu infancia, según la psicología

Los mecanismos naturales y emocionales influyen en la memoria de los primeros años y moldean la identidad personal a largo plazo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Olvidar episodios de la infancia es una experiencia común para muchas personas.

La psicología estudia este fenómeno y ofrece diversas explicaciones sobre por qué la memoria de los primeros años suele ser fragmentaria o incluso inexistente.

Desde procesos naturales del desarrollo cerebral hasta mecanismos de defensa ante situaciones difíciles, entender por qué no recordamos parte de nuestra infancia permite explorar cómo la mente protege, selecciona y construye la historia personal.

La amnesia infantil es un fenómeno común que explica por qué muchas personas no recuerdan los primeros años de su infancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué puede significar no recordar gran parte de tu infancia, según la psicología

No recordar gran parte de la infancia es un fenómeno común conocido como amnesia infantil.

De acuerdo con información de la revista especializada Psicología y Mente, existen varias explicaciones sobre por qué ocurre esto:

Desarrollo cerebral: El hipocampo y otras áreas responsables de la memoria autobiográfica no están completamente desarrollados en los primeros años de vida. Por eso, los recuerdos de los primeros años suelen perderse o no consolidarse.

Procesos de maduración: Durante la infancia, el cerebro prioriza el aprendizaje de habilidades básicas y el lenguaje, lo que puede desplazar recuerdos tempranos.

Factores emocionales: Experiencias traumáticas, estrés o abuso pueden llevar a bloqueos de memoria como mecanismo de defensa. El olvido puede ser inconsciente para proteger al individuo de recuerdos dolorosos.

Cambios en la narrativa personal: La manera en que las personas construyen su historia de vida evoluciona con el tiempo. Algunos recuerdos pueden perder relevancia o integrarse de otra forma en la memoria.

No recordar la infancia no siempre indica trauma. Es habitual recordar solo fragmentos o eventos significativos, mientras que el resto se olvida por procesos naturales de desarrollo y maduración.

Si el olvido genera malestar o se acompaña de síntomas como ansiedad, depresión o lagunas extensas en la memoria, la recomendación es consultar a un profesional de la salud mental.

El desarrollo incompleto del hipocampo en la infancia dificulta la consolidación de recuerdos autobiográficos duraderos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo ayudar a mejorar el autoestima de los niños

Un elemento fundamental para ayudar a a fortalecer las memorias de la infancia es fortalecer a su vez su autoestima.

En este sentido, algunas acciones efectivas para ayudar a mejorar la autoestima de los niños, según expertos en psicología infantil, incluyen:

Reconocer logros y esfuerzos: Valorar tanto los resultados como el empeño que muestran en sus actividades cotidianas.

Fomentar la autonomía: Permitir que los niños tomen decisiones acordes a su edad y aprendan de sus errores.

Escuchar activamente: Prestar atención a lo que sienten y piensan, mostrando interés real por sus opiniones.

Evitar comparaciones: No comparar a los niños con hermanos, amigos o compañeros, ya que esto puede afectar su autoconcepto.

Promover el respeto y la empatía: Enseñar a los niños a respetarse a sí mismos y a los demás, y a expresar sus emociones de manera adecuada.

Establecer límites claros: Poner normas y consecuencias consistentes les da seguridad y les ayuda a saber qué se espera de ellos.

Brindar amor incondicional: Expresar afecto y apoyo constante, independientemente de los logros o errores.

Estas acciones contribuyen a que los niños se sientan valorados, capaces y seguros de sí mismos, lo que fortalece su autoestima desde edades tempranas.