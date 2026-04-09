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PAN respalda informe de la ONU sobre desapariciones en México y acusa maquillaje de cifras: “No son números, son personas”

Jorge Romero acusó que criminales controla varios territorios, por la posible omisión o complicidad de las autoridades

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Lamentó que se tomen recursos de Afores
El dirigente nacional del PAN arremete contra programas sociales. | Crédito: Cuartoscuro

En medio de la polémica por el informe del Comité de la Desaparición Forzada (CED), Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), respaldó la postura del organismo internacional sobre la desaparición de personas en México, tras el reporte que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el mismo tema en marzo pasado.

En un video publicado en su cuenta de X, Romero Herrera advirtió que en México hay más de 132 mil personas desaparecidas, subrayando que esto no puede verse como una estadística fría.

“Pero es que esto no son números, son hijos, hijas, madres, padres, que alguien sigue esperando”, aseguró.

En el mismo video, la secretaria general del PAN, Karen Michel González Márquez, destacó que “miles de familias no se rinden y ”como nadie les auda, salen ellos a buscar a sus seres queridos".

En este sentido, el dirigente panista mencionó como ejemplo de ello a Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, y otras activistas, quienes a su consideración, “hacen el trabajo que debería de hacer el gobierno”.

González Márquez indicó que a esto último se suma que hay cerca de 72 mil cuerpos sin identificar en el país, lo cual Romero Herrera afirmó que “no es normal”, por lo que acusó que el país no tiene “un gobierno capaz de responder y de resolver la crisis”.

“Esto no es normal, no puede ser normal. Esto es un país que no tiene un gobierno capaz de responder, ni mucho menos de resolver”, afirmó.

González Márquez recalcó que la gravedad de la crisis no es una acusación política, sino un hecho reconocido por la comunidad internacional, al recordar que la CED “dijo que en México hay indicios fundados de desapariciones generalizadas”.

“Cuando alguien desaparece y nadie responde, no es solo crimen, es impunidad, es un sistema que falló”, sostuvo.

Por ello, Romero Herrera advirtió que esto significa que el problema no es aislado, sino “estructural, recurrente y normalizado en México”.

Asimismo, alertó sobre la presencia de organizaciones criminales que operan con control de facto en diferentes territorios, ante la presunta omisión o complicidad de las autoridades.

“Y hay algo todavía más grave: organizaciones criminales que operan con control de facto en territorios, ante la omisión o la complicidad de las autoridades”, denunció.

Como parte de ello, González Márquez mencionó el caso de Hernán Bermúdez Requena, exsecertario de Seguridad de Tabasco, quien fue sentenciada por desaparición forzada.

“Ahí está el caso de Tabasco, donde quien juró ante la Constitución proteger a las familias fue sentenciado por desaparición forzada”, señaló.

Romero Herrera concluyó que, cuando el poder se mezcla con el crimen, las víctimas quedan completamente indefensas.

Crítica al gobierno y exigencia de justicia

González Márquez acusó que, en vez de aceptar la gravedad de la crisis, las autoridades prefieren negar, minimizar y descalificar, criticando la postura oficial de sugerir que los desaparecidos probablemente están vivos.

“Pero en lugar de ahora asumir esa verdad, prefieren negar, minimizar y descalificar”, sostuvo.

Por su parte, Romero Herrera acusó a Morena de no resolver y de maquillar el problema y de “desaparecer a los desaparecidos en papel”, lo que calificó como “un abandono total”.

González Márquez concluyó que en México hay familias que siguen buscando a quienes aman y lo mínimo que merecen es verdad, justicia y respuestas.

El 6 de abril pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, señalando que el reporte carece de rigor y se basa en un análisis limitado y descontextualizado.

Sheinbaum afirmó que el informe solo estudió casos de cuatro estados entre 2009 y 2017 y cuestionó la validez de extrapolar esos datos hasta 2025, pues no reflejan la situación actual.

La mandataria también argumentó que el informe se aparta de la definición internacional de desaparición forzada, ya que su gobierno no ordena ni tolera ese delito.

Además, lamentó que el comité haya ignorado los avances logrados desde 2019 en materia de búsqueda y legislación.

Sheinbaum insistió en que el gobierno mantiene su compromiso con las familias de desaparecidos y seguirá trabajando con colectivos y organismos para erradicar el problema.

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