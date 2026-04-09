Marco Rubio felicita a Roberto Velasco por su nombramiento y dialogan sobre seguridad y agenda bilateral

El canciller Roberto Velasco sostuvo su primer diálogo con Marco Rubio.

El nuevo titular de la política exterior mexicana, Roberto Velasco, inició contactos de alto nivel con Estados Unidos tras recibir una llamada de felicitación por su nombramiento de parte del secretario de Estado, Marco Rubio.

Durante la conversación, ambos funcionarios sostuvieron un primer intercambio sobre los temas prioritarios de la relación bilateral, en el que destacaron la importancia de fortalecer la cooperación entre México y Estados Unidos en distintos frentes.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el diálogo fue “productivo y cordial” y permitió delinear rutas para profundizar el trabajo conjunto en beneficio de ambos países y de la región.

Entre los puntos abordados, se reconocieron avances en materia de seguridad, subrayando el respeto a los principios acordados entre ambas naciones.

Asimismo, discutieron los retos en movilidad humana, con énfasis en la necesidad de atender este fenómeno desde una perspectiva de derechos humanos.

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