Embajador de EEUU felicita a Roberto Velasco por asumir la SRE y augura buena relación con Trump

Roberto Velasco fue ratificado por el Senado como nuevo canciller.

Tras la ratificación de Roberto Velasco como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, emitió un mensaje dirigido al nuevo canciller mediante la red social X, anteriormente conocida como Twitter.

En su publicación, Johnson expresó:

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. Crédito: EFE/ José Méndez

“Felicito al secretario Roberto Velasco. Le deseo el mayor de los éxitos mientras continuamos trabajando juntos para fortalecer la relación Estados Unidos-México y avanzar la cooperación histórica que impulsan Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum”.

El mensaje del representante diplomático estadounidense subrayó la importancia de la continuidad en la colaboración bilateral, haciendo énfasis en la agenda común y en la consolidación de la cooperación histórica entre ambos países.

La carrera de Roberto Velasco

Roberto Velasco en el Senado de la República para su ratificación como canciller de la SRE. (especial)

En marzo, Roberto Velasco recibió el grado de Académico honoris causa por la Academia Mexicana de Derecho Internacional luego de presentar su tesis “Soberanía e integración económica: actualidad de la relación bilateral entre México y EE. UU.”.

Desde junio de 2020, Velasco dirigió las políticas hacia Norteamérica como subsecretario, coordinando mesas de trabajo sobre seguridad, movilidad, temas económicos y recursos hídricos.

Cuenta con una maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago y una licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.

Al ser distinguido como académico honorario, Velasco afirmó: “México redobla sus esfuerzos diplomáticos y privilegia la vía de la cooperación enraizada en nuestros principios”, en referencia a los desafíos geopolíticos actuales y el efecto que las respuestas tendrán en las economías de la región.

En el servicio público dentro de México, Velasco ha ocupado cargos en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la delegación Miguel Hidalgo y la Secretaría de Economía. Previamente, en Estados Unidos, fue editor jefe de la Chicago Policy Review y colaborador en la oficina del alcalde de Chicago.