México

Embajador de EEUU felicita a Roberto Velasco por asumir la SRE y augura buena relación con Trump

Ronald Johnson congratula al nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores

Guardar
Roberto Velasco fue ratificado por el Senado como nuevo canciller.
Roberto Velasco fue ratificado por el Senado como nuevo canciller.

Tras la ratificación de Roberto Velasco como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, emitió un mensaje dirigido al nuevo canciller mediante la red social X, anteriormente conocida como Twitter.

En su publicación, Johnson expresó:

El reciente contacto oficial impulsó avances conjuntos en temas como la frontera, la seguridad y el tráfico de drogas sintéticas
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. Crédito: EFE/ José Méndez

“Felicito al secretario Roberto Velasco. Le deseo el mayor de los éxitos mientras continuamos trabajando juntos para fortalecer la relación Estados Unidos-México y avanzar la cooperación histórica que impulsan Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum”.

El mensaje del representante diplomático estadounidense subrayó la importancia de la continuidad en la colaboración bilateral, haciendo énfasis en la agenda común y en la consolidación de la cooperación histórica entre ambos países.

La carrera de Roberto Velasco

Roberto Velasco
Roberto Velasco en el Senado de la República para su ratificación como canciller de la SRE. (especial)

En marzo, Roberto Velasco recibió el grado de Académico honoris causa por la Academia Mexicana de Derecho Internacional luego de presentar su tesis “Soberanía e integración económica: actualidad de la relación bilateral entre México y EE. UU.”.

Desde junio de 2020, Velasco dirigió las políticas hacia Norteamérica como subsecretario, coordinando mesas de trabajo sobre seguridad, movilidad, temas económicos y recursos hídricos.

Cuenta con una maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago y una licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.

Al ser distinguido como académico honorario, Velasco afirmó: “México redobla sus esfuerzos diplomáticos y privilegia la vía de la cooperación enraizada en nuestros principios”, en referencia a los desafíos geopolíticos actuales y el efecto que las respuestas tendrán en las economías de la región.

En el servicio público dentro de México, Velasco ha ocupado cargos en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la delegación Miguel Hidalgo y la Secretaría de Economía. Previamente, en Estados Unidos, fue editor jefe de la Chicago Policy Review y colaborador en la oficina del alcalde de Chicago.

Temas Relacionados

Roberto VelascoSRERonald JohnsonDoland TrumpClaudia SheinbaumPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Temblor hoy 8 de abril en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Jalisco

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy 8 de abril en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Jalisco

Beca Rita Cetina y Beca Benito Juárez 2026: ¿Cómo saber dónde se encuentra la tarjeta de mi hijo si no pude recogerla a tiempo?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar dio a conocer el procedimiento para ir por el plástico en caso de no haberlo hecho en el tiempo determinado

Beca Rita Cetina y Beca Benito Juárez 2026: ¿Cómo saber dónde se encuentra la tarjeta de mi hijo si no pude recogerla a tiempo?

Andrea Bocelli se une a Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana para su presentación en el Zócalo

El evento se realizará el 18 de abril, con acceso gratuito y siete mil sillas disponibles para los primeros asistentes

Andrea Bocelli se une a Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana para su presentación en el Zócalo

De Nuevo León a Corea del Sur: Samuel García visita el nuevo centro deportivo surcoreano

En Cheonan, Samuel García analizó el modelo deportivo coreano como referente para proyectos en Monterrey

De Nuevo León a Corea del Sur: Samuel García visita el nuevo centro deportivo surcoreano

Marinos, científicos y pescadores se unen para proteger a tortugas en playas de Tamaulipas

Se procuran cuidados durante la temporada de anidación, entre ellos destacan labores de limpieza e inspecciones

Marinos, científicos y pescadores se unen para proteger a tortugas en playas de Tamaulipas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan al “Menny”, segundo al mando de un grupo criminal en Sonora que habría traicionado a Los Salazar

Procesan al “Menny”, segundo al mando de un grupo criminal en Sonora que habría traicionado a Los Salazar

Embajador de EEUU destaca cooperación con México por caso de Dany ZR: traficante vinculado con más de 50 muertes de migrantes

Prometieron a menor de 16 años trabajo en una tienda pero lo reclutaron y secuestraron hombres armados: así escapó

Hallaron nueva fosa clandestina en Tamaulipas, donde mataron antes a una familia entera y a una niña

Cártel Nueva Plaza: la organización criminal que creo “El 85″ tras romper con “El Mencho”

ENTRETENIMIENTO

Andrea Bocelli se une a Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana para su presentación en el Zócalo

Andrea Bocelli se une a Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana para su presentación en el Zócalo

¿Cuánto tiempo podría estar detenido Alberto del Río? Fiscalía revela detalles de su proceso

Temporada 3 de Euphoria llega por fin: fecha y horario de estreno en México del primer capítulo

Linet Puente estalla ante críticas por supuesto apoyo a El Patrón en La Granja VIP

Odisseo conquista EEUU y ahora apunta al Festival Sonorama en CDMX

DEPORTES

De Nuevo León a Corea del Sur: Samuel García visita el nuevo centro deportivo surcoreano

De Nuevo León a Corea del Sur: Samuel García visita el nuevo centro deportivo surcoreano

El delantero de Estados Unidos que podría perderse el Mundial 2026 por lesión en el tendón de Aquiles

Corea del Sur inaugura el Korea Football Park en Cheonan

Isaac del Toro sufrió desgarre muscular del muslo derecho tras caída en la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco

Equipo femenil ganan la primera medalla para México en el Mundial de Tiro con Arco Puebla 2026