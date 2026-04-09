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Los mejores ejercicios para aliviar el dolor de cuello y las causas por las que suele aparecer

Este malestar aparece con frecuencia por diversas razones

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Mujer con ropa cómoda estirando el cuello y el brazo en un entorno interior de fondo claro.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor de cuello es una molestia frecuente que afecta a personas de distintas edades y estilos de vida. Las causas principales suelen estar relacionadas con malas posturas, tensiones musculares y largos periodos frente a pantallas. En muchos casos, el dolor aparece sin una lesión evidente y puede dificultar las actividades cotidianas, desde manejar hasta dormir.

Algunos episodios de dolor se acompañan de rigidez, dificultad para mover la cabeza o sensación de pesadez en los hombros. El uso prolongado del celular y la computadora figura entre los factores más comunes que favorecen la aparición de molestias en esta zona. La tensión acumulada en el cuello puede incrementarse por situaciones de estrés, falta de actividad física o posiciones incómodas al dormir.

La tensión muscular y las posturas incorrectas provocan la mayoría de los dolores de cuello

Celular, persona, hombros, dolor, cuello-VisualesIA
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las posturas mantenidas por varias horas, sobre todo al inclinar la cabeza hacia adelante para ver el celular, generan tensión en los músculos del cuello. Dormir en una posición incómoda o usar almohadas inadecuadas también puede desencadenar molestias. En oficinas y espacios de trabajo, la altura incorrecta de la pantalla o el escritorio fuerza una posición antinatural que termina por sobrecargar la zona.

Mover la cabeza de forma brusca o cargar peso sin la técnica adecuada puede causar contracturas. Las personas que pasan mucho tiempo sentadas o manejando suelen reportar dolor asociado a la falta de movilidad y la rigidez muscular.

Ejercicios suaves ayudan a aliviar el dolor y la rigidez en el cuello

Realizar ejercicios de estiramiento y movilidad contribuye a reducir el malestar. Inclinar la cabeza suavemente hacia un lado, manteniendo la posición durante 10 segundos, ayuda a relajar los músculos laterales. Repetir el movimiento hacia el otro lado genera alivio.

Rotar la cabeza de forma lenta, primero hacia la derecha y luego hacia la izquierda, disminuye la rigidez y favorece la circulación. Encoger los hombros hacia las orejas y soltarlos después de unos segundos contribuye a relajar la musculatura trapecia. Llevar el mentón hacia el pecho y mantener la posición ayuda a destensar la parte posterior del cuello.

Estos ejercicios deben realizarse de manera suave, sin forzar el movimiento ni causar dolor adicional. Es recomendable repetir cada uno entre tres y cinco veces al día para obtener resultados.

El descanso adecuado y la ergonomía previenen la reaparición del dolor de cuello

Cuello, dolor, rigidez, musculo-VisualesIA
(Imagen ilustrativa infobae)

Dormir sobre una almohada que permita mantener la cabeza alineada con la columna reduce el riesgo de molestias. Ajustar la altura de la silla y el monitor en el lugar de trabajo previene la tensión muscular. Hacer pausas cada hora para estirarse y mover el cuello evita la acumulación de rigidez.

Evitar cargar objetos pesados con una sola mano y distribuir el peso entre ambos brazos protege la zona cervical. Mantener una rutina de ejercicios para fortalecer la espalda y los hombros ayuda a prevenir la aparición de nuevos episodios de dolor.

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