Fuerte lluvia causa caos vial en diversos municipios del Edomex: Tultitlán y Ecatepec los más afectados

Lluvias inundación vía José López Portillo Tultitlán Edomex (especial)

Las intensas lluvias que azotaron la tarde y noche de este jueves en diversos municipios del Estado de México ocasionaron severas inundaciones, caos vial y afectaciones al transporte público, particularmente en Tultitlán, Ecatepec y Cuautitlán Izcalli, donde cientos de automovilistas quedaron atrapados entre anegaciones y largas filas de vehículos.

Las precipitaciones provocaron el desbordamiento de drenajes, acumulación de agua en vialidades principales y complicaciones en la circulación que se extendieron hasta altas horas de la noche.

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Vía José López Portillo registra severas afectaciones

Avenida José López Portillo, en el municipio de Tultitlán presentó acumulaciones de agua después de la fuerte lluvia de sat tarde. Múltiples vehículos, incluyendo autobuses articulados del Mexibús y automóviles, están detenidos a lo largo de la vía. Algunas personas permanecen de pie en las aceras. Créditos: Aarón Tagle

Uno de los puntos más críticos se localizó sobre la vía José López Portillo, en el municipio de Tultitlán, a la altura de Chilpan y La Bandera, con dirección hacia Ecatepec.

La acumulación de agua provocó un importante congestionamiento vial que afectó a automovilistas, unidades de transporte público y usuarios del Mexibús, quienes permanecieron varados durante varias horas mientras los niveles del agua descendían lentamente.

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Testigos reportaron que el tránsito avanzaba a vuelta de rueda debido a las condiciones de la vialidad y a la presencia de vehículos detenidos por fallas mecánicas derivadas de las inundaciones.

Recursos Hidráulicos quedó bajo más de un metro de agua

Así quedó un automóvil sedán blanco sumergido en calles del municipio de Tultitlán, así como objetos flotantes, como un contenedor, después de la torrencial lluvia que afectó diversos municipios del Edomex. En el video se ve el anegamiento en el área de la vía José López Portillo, en la comunidad de San Francisco Chilpan, causando alteraciones viales.

Otra de las zonas más afectadas en Tultitlán fue la avenida Recursos Hidráulicos, donde las lluvias provocaron inundaciones que superaron el metro de altura en algunos tramos.

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Diversos vehículos quedaron atrapados en medio de la vialidad, mientras conductores intentaban resguardar sus unidades para evitar daños mayores. Las imágenes compartidas en redes sociales mostraron automóviles prácticamente cubiertos por el agua y largas filas de tránsito detenido.

Vecinos señalaron que este punto suele registrar problemas recurrentes durante la temporada de lluvias debido a la insuficiente capacidad de desalojo del sistema de drenaje.

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Ecatepec activa Operativo Tormenta por inundaciones

En el municipio de Ecatepec, se vieron afectadas diversas calles y avenidas por las fuertes lluvias de las últimas horas (especial)

Ante las afectaciones generadas por las precipitaciones, el gobierno municipal de Ecatepec desplegó el denominado “Operativo Tormenta” para atender inundaciones, encharcamientos y problemas de movilidad en diferentes puntos del municipio.

Uno de los sitios con mayores complicaciones fue la Avenida Nacional, a la altura de Venta de Carpio, donde se formó un espejo de agua de aproximadamente 300 metros de longitud y hasta 50 centímetros de profundidad.

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Las autoridades movilizaron personal y equipo especializado para realizar labores de bombeo y desazolve, además de brindar apoyo a los automovilistas afectados por las condiciones climáticas.

Suspenden temporalmente servicio de Mexibús

Por las fuertes inundaciones en avenida López Portillo, se suspendió el servicio de Mexibús y generó tráfico durante la noche de este jueves (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Las inundaciones también impactaron la operación del sistema de transporte masivo Mexibús.

Debido a los altos niveles de agua registrados en distintos puntos de Ecatepec, el servicio de las líneas 2 y 4 fue suspendido temporalmente como medida preventiva para garantizar la seguridad de los usuarios.

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La interrupción del servicio generó complicaciones para miles de pasajeros que buscaban regresar a sus hogares en medio de la tormenta, obligándolos a buscar rutas alternas de transporte.

Las autoridades informaron que las operaciones se reanudarían una vez que las condiciones de seguridad fueran restablecidas en las vialidades afectadas.

Cuautitlán Izcalli también resiente los efectos de la tormenta

Inundación lluvias Punta Norte Cuautitlán Izcalli Edomex (especial)

Las lluvias torrenciales también causaron estragos en Cuautitlán Izcalli, donde vecinos de la colonia La Quebrada reportaron inundaciones en calles, filtraciones de agua en viviendas y afectaciones a diversos establecimientos comerciales.

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En la subida a Punta Norte, ubicada en la salida de los carriles centrales de la autopista México-Querétaro, un vehículo quedó completamente varado debido a la acumulación de agua, complicando aún más la circulación en la zona.

Habitantes denunciaron que el agua ingresó a varias casas, ocasionando daños en muebles, electrodomésticos y otros bienes materiales.

Rescatan a conductor atrapado en el Circuito Exterior Mexiquense

Inundación lluvias Circuito Exterior Mexiquense Cuautitlán Izcalli Edomex (especial)

Uno de los incidentes más impactantes ocurrió en el Circuito Exterior Mexiquense, donde un conductor quedó atrapado en un bajo puente completamente inundado.

Ante el incremento del nivel del agua, el hombre tuvo que subir al techo de su camioneta para ponerse a salvo mientras llegaban los equipos de emergencia.

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Posteriormente fue rescatado mediante una lancha utilizada por cuerpos de auxilio que acudieron al lugar para brindar apoyo a las personas afectadas por las inundaciones.

Colapsa parte del techo en Perinorte

Las afectaciones también alcanzaron la zona comercial de Perinorte, donde parte del techo de una plaza presentó daños debido a la intensidad de la lluvia.

Además, grandes cantidades de agua ingresaron a los pasillos del centro comercial, generando preocupación entre comerciantes y visitantes.

Las autoridades municipales y de protección civil continuaron realizando recorridos de supervisión y atención en las zonas afectadas, mientras exhortaron a la población a mantenerse informada sobre las condiciones climáticas y evitar transitar por áreas inundadas.

Las lluvias de este jueves evidenciaron nuevamente la vulnerabilidad de la red de drenaje que está rebasada en diversas vialidades del Valle de México ante fenómenos meteorológicos intensos, dejando una noche marcada por el caos vehicular, afectaciones al transporte público y daños materiales en distintos municipios mexiquenses.