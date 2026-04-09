México

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana este 9 de abril

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Guardar
Las tres garitas de Tijuana son Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro (Infobae Imagen Ilustrativa)
Las tres garitas de Tijuana son Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro (Infobae Imagen Ilustrativa)

Si piensas cruzar de forma terrestre –ya sea andando o con un auto– de Tijuana, en Baja California, a San Diego, California, en Estados Unidos, o viceversa, aquí te decimos cuánto tiempo tardarás en hacerlo.

Es importante conocerlo porque se trata de la frontera más transitada del mundo por que lo que el tiempo de cruce puede cambiar de un momento a otro.

Aquí está el estado actual de las garitas fronterizas de OtayMesa, Chaparral y San Ysidro este jueves 9 de abril.

En vivo: cómo está la línea en Tijuana

Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)
Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)

Garita San Ysidro

Tiempo de espera por automóvil:

General

5 líneas abiertas

En espera..

Sentri

14 líneas abiertas

30 minutos

ReadyLane

10 líneas abiertas

1:12 horas

Tiempo de espera caminando:

General

3 líneas abiertas

En espera..

ReadyLane

1 línea abierta

En espera..

Garita Otay Mesa

Tiempo de espera por automóvil:

General

1 línea abierta

1:25 horas

Sentri

3 líneas abiertas

46 minutos

ReadyLane

5 líneas abiertas

2:31 horas

Tiempo de espera caminando:

General

6 líneas abiertas

42 minutos

Garita Chaparral

Tiempo de espera caminando:

General

3 líneas abiertas

En espera..

ReadyLane

1 línea abierta

En espera..

Los horarios de las garitas de Tijuana

El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)
El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)

Además del tiempo de espera, otra información importante que debes tener en cuenta al cruzar la frontera es el horario, pues depende de la forma y la garita por la que pases los días y horas de servicio.

Es por eso que aquí te dejamos los horarios de las tres garitas, de acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

La garita de San Ysidro, el cruce fronterizo más transitado del mundo, tiene dos horarios:

Para el cruce vehícular funciona de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Mientras que el peatonal, ya sea el Estándar o el Ready Lane, está abierta también de lunes a domingo, pero de 6:00 horas a 14:00 horas.

En el caso de la garita de de Otay Mesa el horario, tanto de vehículos como de peatones, es de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Sin embargo, el cruce comercial de esta garita es, también todos los días, pero de las 6:00 horas hasta las 22:00 horas.

En cuanto a la garita del Chaparral, que es exclusivamente peatonal, el cruce tiene un horario de lunes a domingo de las 6:00 horas y hasta las 14:00 horas.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesTráfico en Baja CaliforniaTráfico en Garitas

Más Noticias

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 9 de abril: choque en Av. Zacatepetl, alcaldía Coyoacán

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 9 de abril: choque en Av. Zacatepetl, alcaldía Coyoacán

Sheinbaum desmiente que Cuba pidió reservar información sobre ayuda humanitaria: “Es falso, no tenemos nada que esconder”

La presidenta Sheinbaum negó en mañanera que Cuba solicitara reservar por 5 años la información sobre ayuda humanitaria, contradiciendo lo publicado por El Universal

Sheinbaum desmiente que Cuba pidió reservar información sobre ayuda humanitaria: “Es falso, no tenemos nada que esconder”

¿Depósito pendiente? Qué significa el mensaje “Pago en proceso” en el Buscador de Estatus de las Becas Benito Juárez

El sistema permite dar seguimiento a los depósitos y conocer en qué etapa se encuentra el apoyo económico

¿Depósito pendiente? Qué significa el mensaje “Pago en proceso” en el Buscador de Estatus de las Becas Benito Juárez

¿Sheinbaum va a retomar juicio contra expresidentes?

La mandataria señaló que la investigación y sanción de posibles delitos corresponde a la Fiscalía General de la República; recordó que la consulta ciudadana sobre el tema tuvo poco interés entre la población

¿Sheinbaum va a retomar juicio contra expresidentes?

Caen en CDMX los autores materiales del asesinato del estilista Micky Hair en Polanco

Suman tres personas detenidas por el homicidio de Miguel Ángel de la Mora

Caen en CDMX los autores materiales del asesinato del estilista Micky Hair en Polanco
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen en CDMX los autores materiales del asesinato del estilista Micky Hair en Polanco

Caen en CDMX los autores materiales del asesinato del estilista Micky Hair en Polanco

Ataques armados en escuelas alcanzaron su mayor registro en 2025: experto alerta por tendencia a que 2026 sea aún más violento

Cuatro taxistas resultaron heridos tras ataque armado en supermercado de Tijuana

Emma Coronel narra en voz propia su historia de amor clandestino con ‘El Chapo’

Suspenden a juez que ordenó liberar a 11 policías ligados al CJNG en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

¿Qué le pasó a la mamá de Kimberly Loaiza? Steff explica el diagnóstico

¿Qué le pasó a la mamá de Kimberly Loaiza? Steff explica el diagnóstico

Sacrificios tendrá estreno en Fantaspoa: esto se sabe sobre su llegada a México

Werevertumorro denuncia filtración de datos privados y hostigamiento tras críticas al registro de celulares

Reportera busca prisión para Eduardo Yáñez por supuesto robo; juez podría ordenar arresto si falta a audiencia

Aretes falsos y recibos: Steff Loaiza muestra pruebas de estar en la quiebra ante disputa con Juan de Dios Pantoja

DEPORTES

FIFA revela oficialmente a los árbitros mexicanos que estarán en el Mundial 2026

FIFA revela oficialmente a los árbitros mexicanos que estarán en el Mundial 2026

Esta es la millonaria cantidad que pagará Canelo Álvarez para poder estudiar en la universidad en California

Este canal sumará la transmisión de funciones del CMLL a su programación

Chicharito Hernández irá a la Copa del Mundo 2026: se suma a importante cadena televisiva como comentarista

¿Qué necesita Cruz Azul para clasificar a las Semifinales de la Concachampions 2026?