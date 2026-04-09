México

Ataques armados en escuelas alcanzaron su mayor registro en 2025: experto alerta por tendencia a que 2026 sea aún más violento

Un análisis de Víctor Sánchez Valdés reveló que dese el año 2000 los hechos violentos en instalaciones educativas se han presentado en todo el país

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de la balacera cometida por un adolescente de 15 años en la preparatoria Antón Makárenko de Lázaro Cárdenas, Michoacán, que dejó dos maestras muertas, un nuevo análisis reveló que en las últimas dos décadas se han registrado hechos similares en todo el país.

Víctor Sánchez Valdés, experto en seguridad pública e investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), llevó a cabo una recopilación de datos sobre los registros periodísticos de ataques armados en escuelas desde el año 2000 a marzo de 2026, lo que le permitió determinar cuál fue el más violento.

De acuerdo con sus datos, publicados en Animal Político, desde el año 2000 se han registrado un total de 143 incidentes con arma de fuego en escuelas de todos los niveles escolares.

Esta situación evidencia una tendencia en los hechos violentos en instalaciones educativas, las cuales han aumentado en los últimos años luego de que se registró la pandemia por Covid-19.

2025: el año con más registros de violencia

Registro de ataques armados en escuelas en México
Foto: @victorsanval

De acuerdo con su análisis, a partir de 2019 los ataques armados en escuelas de México han presentado un incremento constante, que solo se detuvo en el 2021 debido a la pandemia. Esto muestra que de 10 casos, solo en cuatro años casi de duplicó la cifra de hechos violentos.

Es así que el máximo registro de incidentes con armas de fuego ocurrió en el año 2025, con un total de 30; sin embargo, Sánchez Valdés alertó por la tendencia observada en los primeros tres meses del año 2026, en los que ya se cometieron 17 ataques armados.

“De seguir esa tendencia, el año actual se convertiría en el nuevo máximo histórico, lo cual debe ser una señal de alerta para las autoridades de seguridad y de educación en todos los niveles de gobierno”, señaló Víctor Sánchez en su artículo.

Balaceras se han registrado en todo el país: Nuevo León encabeza la lista

Ataques armados en escuelas de México
Foto: @victorsanval

Desde el año 2000 a marzo de 2026, el estado de Nuevo León ha sido el que más ataques armados ha registrado con un total de 11, de los cuales dejaron cuatro personas heridas y dos muertas.

Por debajo de Nuevo León se encuentran tres entidades en las que ocurrieron un total de 10 balaceras, los cuales son: Tamaulipas con un herido y un muerto; Ciudad de México con un muerto y Puebla.

Otras entidades que presentaron ataques armados:

  • Estado de México con 8 balaceras que dejaron dos heridos.
  • Chiapas con 8 y un herido.
  • Guanajuato con 7 ataques que dejaron un herido.
  • Baja California con 7.
  • Hidalgo con 6.
  • Jalisco con 5.
  • Coahuila con 5, seis heridos y un muerto.
  • Chihuahua con 5, un muerto y seis heridos.
  • Sinaloa, Sonora, Durango, Veracruz y Colima: con 4 y un herido (cada entidad).
  • Zacatecas con 3 y un muerto.
  • San Luis Potosí con 3.
  • Guerrero con 3, un muerto y un herido.
  • Oaxaca con 3 y un muerto.
  • Morelos con 3 y un herido, entre otras.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas de las acciones recomendadas por Víctor Sánchez Valdés son:

  • Establecer protocolos claros de acción ante el ingreso de personas armadas a instituciones educativas y realización de simulacros.
  • Implementación de un programa nacional de concientización de los peligros de arma de fuego en las escuelas.
  • Esquema de atención de salud mental en toso los planteles escolares.
  • Esquemas de atención contra el bullying y el acoso escolar.
  • Penas agravadas a los padres de familia o tutores que permitan acceso a armas de fuego a menores de edad.
  • Instalación de mecanismos de detección de metales en planteles.
  • Revisiones de mochilas a estudiantes con consentimiento de los padres de familia.
  • Sistema de alerta temprana con números de emergencia.

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