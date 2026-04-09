México

Andrea Bocelli se une a Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana para su presentación en el Zócalo

El evento se realizará el 18 de abril, con acceso gratuito y siete mil sillas disponibles para los primeros asistentes

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Imagen dividida: a la izquierda, Andrea Bocelli cantando en un micrófono; a la derecha, Los Ángeles Azules posando frente a su logo en un fondo azul
El tenor italiano Andrea Bocelli y la agrupación mexicana Los Ángeles Azules son parte del concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México del 18 de abril. (Europa Press / RS)

Andrea Bocelli llegará al Zócalo de la Ciudad de México el próximo 18 de abril, así lo informó la jefa de gobierno, Clara Brugada, el pasado 27 de marzo.

Días después de que el show gratuito se dio a conocer, se informó que el intérprete italiano no estará solo, Ximena Sariñana y Los Ángeles Azules serán parte de los invitados de la gran noche.

De acuerdo con la funcionaria, el espectáculo refuerza el posicionamiento de la capital mexicana como un referente para la cultura del mundo, pues se trata de una figura internacional que estará acompañada de exponentes mexicanos.

Andrea Bocelli dará concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX en abril. (Gob CDMX)

Andrea Bocelli junto a Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana

A través de redes sociales, se dio a conocer que Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana serán los invitados especiales del próximo show de Andrea Bocelli en Ciudad de México.

“Estamos felices de compartir una noche única con miles de mexicanos en un lugar tan icónico como el Zócalo. México tiene nuevo banco y quién mejor que el Maestro Andrea Bocelli y Los Ángeles Azules para celebrar el inicio de una nueva era”, se lee al principio de la publicación.

Cabe mencionar que la intriga entre los capitalinos comenzó desde que la cuenta de Los Ángeles Azules respondió a una pregunta abierta que realizaron los organizadores del evento: “Cómo sonaría ‘Vivo por ella’ en cumbia”.

Cartel del concierto de Andrea Bocelli con una imagen del tenor. Incluye el logo del Gobierno de la Ciudad de México, patrocinador Banco Plata e invitados
La Ciudad de México acogerá el 18 de abril un concierto gratuito de Andrea Bocelli en el Zócalo, con la participación especial de Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana. (Instagram: @bancoplata)

Todos los detalles sobre el show gratis de Andrea Bocelli en el Zócalo de CDMX

De acuerdo con el cartel difundido por el Gobierno de la Ciudad de México, el intérprete llegará a la capital mexicana el próximo 18 de abril en punto de las 19:00 horas.

La entrada para disfrutar del concierto será completamente gratis, además, los asistentes también podrán presenciar el talento de Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana, lo que ha aumentado las expectativas entre los capitalinos.

Al igual que algunos conciertos anteriores, se instalarán 7 mil sillas de libre acceso en la explanada del Zócalo, las cuales estarán disponibles para los primeros que se den cita en el lugar.

Detalles generales:

  • Día: 18 de abril
  • Horario: 19:00 horas
  • Lugar: explanada del Zócalo de la Ciudad de México
  • Admisión: gratis con 7 mil sillas disponibles
Lollapalooza 2025 - Dia 1 - Los Ángeles Azules
El evento contará con la participación especial de Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana, ampliando la diversidad musical de la noche. (Gustavo Gavotti)

Así ha sido la trayectoria de Andrea Bocelli

  • Andrea Bocelli es un cantante italiano reconocido internacionalmente tanto en la música clásica como en el pop.
  • Perdió la visión a los 12 años por un accidente durante un partido de fútbol.
  • Continuó su formación musical a pesar de la ceguera, mientras estudiaba Derecho en la Universidad de Pisa.
  • Alcanzó la fama en los años noventa tras ser descubierto por Luciano Pavarotti y colaborar con Zucchero.
  • El álbum “Romanza” y la canción “Con te partirò” lo posicionaron en el escenario mundial.
  • Ha grabado numerosos discos, interpretado óperas completas y explorado repertorios clásicos y populares.
  • Su trayectoria incluye colaboraciones con diversos artistas y conciertos multitudinarios.

Andrea Bocelli se consolidó como una figura central en la música por su talento y capacidad para superar dificultades personales, cruzando géneros y escenarios internacionales y colaborando con músicos de distintos estilos.

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