México

Andrea Bocelli dará concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX en abril

Clara Brugada confirmó el evento del en redes sociales

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La jefa de gobierno de la Ciudad de México anunció que el próximo 18 de abril, el tenor italiano Andrea Bocelli se presentará con un espectáculo gratuito en el Zócalo, con la participación de invitados especiales.

Según lo comunicado por Clara Brugada en su cuenta oficial de la red social X, la presentación será un evento “único”, con acceso libre para el público y artistas sorpresa.

La funcionaria detalló que este concierto gratuito refuerza el posicionamiento de la Ciudad de México como “capital cultural del mundo”, al traer a figuras internacionales como Bocelli a escenarios emblemáticos de la capital nacional.

“Amigas y amigos, el próximo sábado 18 de abril estará en el corazón de la Ciudad de México Andrea Bocelli, quien ofrecerá un concierto único en su género y contará con la participación especial de invitados sorpresa. Como siempre, el acceso será gratuito.Será una velada mágica que reafirma a la Ciudad de México como capital cultural del mundo”, escribió la mandataria.

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