Aitana, tras su confesionario sobre Yatra con Rosalía: "Nunca he estado tan feliz en mi vida"

Para sorpresa y emoción de las más de 15.000 personas que abarrotaban el Movistar Arena el pasado viernes 3 de abril en el tercero de los 4 conciertos que Rosalía ha dado en Madrid con su 'Lux Tour', Aitana Ocaña era la celebrity invitada a subir al escenario para pasar por el confesionario y revelar sus 'pecados' más ocultos a la cantante de 'Sauvignon Blanc'.

"Yo he estado con mucha gente, mucha. Con deportistas, con actores, con cantantes... Con todo el mundo, muy famosos y con mucho dinero, porque yo no gano nada, entonces los necesito" comenzaba entre risas de lo más irónica la artista antes de señalar directamente -aunque sin decir su nombre en ningún momento- a Sebastián Yatra, con el que vivió una mediática historia de amor entre 2023 y 2024

"Pero hay uno en especial que tengo que contarte. Te voy a ser sincera... Fue muy bueno, malo no fue. Pero llegó un punto en que dije: 'No sé que está pasando'. Todo iba muy bien. Enamoramiento fuerte normal, tampoco una locura. Pero es verdad que cuando ya íbamos a hacer un año, se acabó. Un año, no más de un año. Me dijo, '¿es que sabes lo que pasa? Que a partir del año, yo puedo llegar a ser infiel. Y yo digo: 'bueno, por lo menos es sincero'. Bueno, pues lo dijo así, y yo dije: 'pues ya está lo dejamos'" ha confesado a Rosalía.

"Será uno que... puede ser... a ver si adivino, ¿vale? Será uno que hizo una maniobra de marketing diciendo algo de mí?", reaccionaba a su vez la cantante de 'Motomami', que entre risas revelaba a su vez que "me pidió disculpas y no se lo perdoné. ¡Perdón!". "Fuiste mucho más inteligente que yo entonces" ha reconocido la triunfita divertida mientras su compañera y amiga, tajante, ha sentenciado a Yatra: "Si en el primer año había problemas, ahí no es, hermana. Ahí no es. Pero tú te ves muy feliz y muy guapa y muy radiante".

Una inesperada confesión de la que Aitana no se arrepiente en absoluto. Como ha desvelado en exclusiva ante las cámaras de Europa Press tras el concierto de Rosalía -unas declaraciones inéditas que ahora ven la luz- "ha sido muy divertida. Estoy tranquila, tranquila". "Yo estoy muy feliz. La verdad es que nunca he estado tan feliz en mi vida. O sea, más feliz imposible" ha asegurado con una gran sonrisa.

Además, ha apuntado que Yatra no tiene por qué enfadarse con ella por contar que el motivo de su ruptura fue que no podía ser fiel más de un año ya que "yo no dije nada, lo dijo él", por lo que enamoradísima de Plex -con el que acaba de celebrar su primer aniversario de relación- no le preocupa en absoluto la reacción del colombiano.