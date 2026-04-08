Sheinbaum afirma que BlackRock busca invertir en México tras reunión en Palacio Nacional: “Ven grandes oportunidades”

Durante la conferencia matutina de este miércoles 8 de abril, la mandataria compartió los detalles de su reunión con el empresario estadounidense. (Gobierno de México)

“No quedamos en nada en particular, pero siguen muy interesados en seguir invirtiendo con privados en nuestro país”, comentó la presidenta Claudia Sheinbaum sobre su reunión con Larry Fink, director ejecutivo de BlackRock.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 8 de abril, la mandataria compartió los detalles de su reunión con el empresario estadounidense.

“Él habló de la gran oportunidad que tiene México” sobre inversiones extranjeras de infraestructura, detalló la mandataria, quien destacó la importancia para su gobierno de que se realicen estos proyectos.

Celebró la reunión realizada ayer martes 7 de enero, donde no solo conversó con Larry Fink, sino también con Adebayo Ogunlesi, director ejecutivo de Global Infrastructure Partners, el objetivo fue, de acuerdo a lo publicado por la mandataria a través de sus redes sociales, “conversar sobre las próximas inversiones en nuestro país”.

“Como saben, BlackRock es el fondo de inversión más grande del mundo, su fuente de financiamiento son los fondos de retiro, lo que aquí llamamos las Afores, del mundo entero”, explicó.

La multinacional BlackRock cuenta con una presencia importante de inversión en México, donde tiene diversos proyectos en distintas áreas. Por ejemplo, actualmente tiene inversiones en Manzanillo.

“Financian proyectos privados y proyectos de concesiones. Hoy han comprado una parte de las plantas de energía eléctrica que tenían contratos de producción independiente y creo que están migrando a otro tipo de contratos”, detalló durante conferencia de prensa la jefa del Ejecutivo.

Por ello, la reunión con estos inversionistas es importante el gobierno de Sheinbaum, el cual busca fomentar la participación extranjera en el país.

“Con él hablamos de los proyectos mixtos que estamos desarrollando en el país”, destacó la mandataria, quien destacó que su gobierno busca implementar estos esquemas de inversión con el objetivo de favorecer a los sectores privado y públicos.