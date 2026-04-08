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“México necesita más que buenos modales”: Alejandro Moreno justifica voto del PRI en contra de Roberto Velasco

El nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores fue ratificado por el Senado de la República

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La bancada del PRI votó en contra del nombramiento de Roberto Velasco para titular de la SRE.
La bancada del PRI votó en contra del nombramiento de Roberto Velasco para titular de la SRE.

Luego de que la tarde de este 8 de abril el Senado de la República ratificara el nombramiento de Roberto Velasco Álvarez como nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el senador y dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, aclaró la postura de su bancada.

PRI votó en contra de Roberto Velasco

Cabe destacar que el dictamen fue aprobado con 81 votos a favor de Morena, PT, PVEM y MC; así como 30 votos en contra del PRI y el PAN, pese a que Velasco Álvarez priorizó el diálogo con todas las fuerza políticas:

“Si bien reconocemos la voluntad de dialogar, creemos que México necesita mucho más que buenas maneras”.

Aseguró que ante el panorama internacional, las estrategias planteadas por el nuevo secretario van encaminadas a la misma forma de trabajo que Juan Ramón de la Fuente:

“La política exterior atraviesa momentos sumamente complejos, y el rumbo propuesto es el mismo que hasta ahora no ha dado resultados”.

Por tales motivos, el senador del PRI reiteró que su voto fue claro y firme desde el inicio: “México merece mucho más que continuidad”.

La resolución parlamentaria sigue la salida del anterior secretario por razones de salud, luego de que el nuevo titular presentó su postura ante la comisión senatorial encargada del análisis de asuntos diplomáticos. (Captura de pantalla)
La resolución parlamentaria sigue la salida del anterior secretario por razones de salud, luego de que el nuevo titular presentó su postura ante la comisión senatorial encargada del análisis de asuntos diplomáticos. (Captura de pantalla)

Así fue la sesión para aprobar al nuevo titular de la SRE

Durante la sesión de este miércoles, l presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Murat Hinojosa, señaló que el nuevo funcionario cuenta con más de siete años de trabajo continuo en la SRE, tiempo en el que ha desempeñado cargos estratégicos desde 2018.

Según Murat, esta trayectoria convierte a Velasco en un perfil capaz de fortalecer la gestión institucional.

Roberto Velasco ha estado al frente de negociaciones clave con Estados Unidos y ha sido interlocutor en las relaciones bilaterales tanto con la administración de Joe Biden como con la de Donald Trump. Para los legisladores que apoyaron su nombramiento, esta experiencia sostiene la continuidad y la eficacia de la política exterior actual.

Alejandra Barrales Magdaleno, senadora de Movimiento Ciudadano, manifestó que el respaldo de su grupo parlamentario responde a la necesidad de enfrentar un contexto internacional de transición e incertidumbre con claridad y estrategia. Desde su perspectiva, la designación de Velasco responde a ese objetivo.

Entre quienes se opusieron, Francisco Javier Ramírez Acuña del PAN, aclaró que su rechazo no constituye una descalificación personal hacia Velasco, sino una postura institucional.

Planteó que la política exterior debe ir más allá de la justificación del gobierno en turno y centrarse en honrar compromisos internacionales, fortalecer relaciones estratégicas y garantizar el respeto a los derechos humanos.

Karla Guadalupe Toledo Zamora, representante del PRI, cuestionó que el Senado hubiera limitado su análisis al currículum del candidato.

Consideró que, ante la urgencia de fortalecer la interlocución con países como Estados Unidos, la SRE requiere una estrategia más profesional y eficaz. Esta postura reflejó la preocupación de algunos sectores por la profundidad del proceso de evaluación.

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