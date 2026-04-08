Roberto Velasco es ratificado como canciller tras comparecer ante el Senado

El nombramiento del nuevo canciller inaugura una etapa definida por su juventud y experiencia, donde la política exterior enfrenta una reconfiguración internacional con implicaciones estratégicas para la posición de México en el mundo. (especial)

El Senado de la República ratificó este 8 de abril de 2026 a Roberto Velasco Álvarez como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), cerrando así el proceso de designación impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum tras la salida de Juan Ramón de la Fuente, quien dejó el cargo por motivos de salud.

La ratificación llegó después de que Velasco compareció ante la Comisión de Relaciones Exteriores, presidida por el senador Alejandro Murat Hinojosa, donde expuso su visión diplomática y respondió las preguntas de los distintos grupos parlamentarios. Con apenas 38 años, se convierte en uno de los funcionarios más jóvenes en ocupar la titularidad de la cancillería mexicana.

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Diez pilares para la política exterior de México

En su mensaje inicial ante las senadoras y senadores, Velasco presentó los diez ejes que guiarán la conducción diplomática del país. Entre ellos destacó que “la política exterior tiene como misión primordial contribuir de manera real y sustantiva a la generación de bienestar del pueblo de México”, a través de la defensa de la soberanía, la promoción del crecimiento económico y el fortalecimiento de un entorno internacional favorable.

Otros pilares centrales incluyeron la protección consular de los mexicanos en el exterior, el compromiso con la migración ordenada, segura y regular, la participación activa en el multilateralismo y el derecho internacional, así como la promoción universal de los derechos humanos.

Sobre el escenario global, el canciller reconoció abiertamente que “el orden internacional se enfrenta a una profunda reconfiguración” que México asume con responsabilidad. Cerró su mensaje con una frase que marcó el tono de toda su comparecencia: “Nuestra diplomacia existe para servir al pueblo”.

La designación fue respaldada tras una comparecencia ante legisladores y la presentación de una propuesta diplomática que incluye la defensa de intereses nacionales, el impulso económico y la protección de connacionales en el exterior.

Un perfil construido desde América del Norte

Con 38 años, Velasco Álvarez es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y cuenta con una maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago. Su vínculo con la SRE inició en 2018 y desde 2020 coordinó la agenda con América del Norte, hasta convertirse en subsecretario del área en octubre de 2025 — cargo para el que el propio Senado lo había ratificado anteriormente.

Ha participado en negociaciones bilaterales con Estados Unidos en materia de aranceles, seguridad, movilidad humana y cooperación regional, así como en reuniones trilaterales del T-MEC.