Denuncian a Jenaro Villamil y a Infodemia ante la FGR por presunto uso indebido de recursos públicos

La denuncia penal presentada ante la FGR apunta contra directivos del Sistema Público de Radiodifusión y la plataforma Infodemia, acusados de utilizar recursos públicos para desacreditar trabajos periodísticos (CUARTOSCURO)

Una denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) señala a Jenaro Villamil Rodríguez, Miguel Ángel Elorza Vázquez y a la plataforma Infodemia por el presunto uso indebido de recursos públicos para desacreditar trabajos periodísticos.

La querella, presentada por el periodista Ignacio Gómez Villaseñor, solicita investigar posibles delitos de peculado y ejercicio ilícito del servicio público, así como responsabilidades derivadas de la operación y metodología de la plataforma estatal Infodemia, adscrita al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) y dirigida por Jenaro Villamil Rodríguez.

(X/@azucenau)

La denuncia fue formalizada ante la Fiscalía General de la República y recibió acuse por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno bajo el folio 48518/2026.

El escándalo de Palacio Nacional y la actuación de Infodemia

El caso que detonó la denuncia se originó con la difusión, a través de redes sociales, de videos y fotografías de Florencia Melany Franco Fernández, entonces directora general de Coordinación en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), recostada y tomando el sol en un balcón de Palacio Nacional. Las imágenes provocaron un debate nacional respecto al uso de espacios oficiales, la conducta de funcionarios públicos y el manejo del patrimonio histórico.

En respuesta a la polémica, la plataforma Infodemia publicó contenidos en los que calificó las imágenes como falsas y las atribuyó a supuestos montajes realizados con inteligencia artificial. Esta postura fue sostenida durante varios días, hasta que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó la autenticidad de las imágenes y la aplicación de una sanción administrativa. Posteriormente, Infodemia rectificó y ofreció una disculpa pública a su audiencia.

El episodio viral del “asoleo en Palacio” tiene protagonista identificada. (Ifobae/Redes Sociales)

La funcionaria involucrada, Florencia Franco Fernández, abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho y con maestría por la Universidad de París-Panthéon-Assas, dejó su cargo directivo en la SHCP tras más de cuatro años de trayectoria en la dependencia. Su salario bruto mensual ascendía a 150,822 pesos, con un ingreso neto estimado de 104,821 pesos, según la plataforma Nómina Transparente de la Administración Pública Federal, información que generó debate y críticas en redes sociales.

Metodología de Infodemia y cuestionamientos sobre transparencia

La denuncia subraya que Infodemia ha difundido publicaciones destinadas a desmentir información considerada “noticias falsas”, muchas de las cuales han sido presentadas en conferencias oficiales del gobierno federal.

Según el texto presentado ante la FGR, existen antecedentes de contenidos verídicos que fueron catalogados como falsos sin que la plataforma emitiera posteriormente rectificaciones claras ni transparentes.

Miguel Ángel Elorza, director de Infodemia. | Foto: Gobierno de México

El periodista señala la ausencia de una metodología verificable por parte de la plataforma estatal, así como la falta de apego a estándares internacionales de verificación de datos, como los establecidos por la Red Internacional de Verificación de Datos.

Este señalamiento se refuerza con la referencia a prácticas de estigmatización y exposición pública de periodistas a través de Infodemia, lo cual, según la denuncia, incrementa los riesgos de violencia y desprestigio profesional.

El documento presentado menciona que Miguel Ángel Elorza Vázquez, coordinador de Infodemia, y Jenaro Villamil Rodríguez, titular del SPR, son responsables de la gestión y difusión de contenidos desde la plataforma estatal.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno notificó al denunciante que la petición fue recibida.

La denuncia solicita que las autoridades determinen si la operación de Infodemia se ajusta a la legalidad y si existen responsabilidades administrativas o penales por el manejo de recursos públicos en la producción y difusión de contenidos oficiales orientados a desmentir información periodística.