México

Así es la nueva estafa digital que usa a artistas y grupos musicales para robar datos y vaciar cuentas bancarias

La SSC alertó sobre esta modalidad, donde ciberdelincuentes utilizan portales falsos para robar datos personales y bancarios

Guardar
Imagen ZKMPFECVLZB5TJ72MLUVTYH45Y

La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lanzó una advertencia ante el aumento de fraudes digitales contra fans de artistas y grupos musicales, quienes son engañados mediante promociones falsas que prometen experiencias exclusivas.

De acuerdo con el comunicado 994, los delincuentes aprovechan las tendencias musicales y la inmediatez de la información para difundir mensajes atractivos a través de redes sociales, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería.

Así operan los fraudes contra fans de artistas

Los ciberdelincuentes envían enlaces con frases como “solo por tiempo limitado” o “solo para verdaderos fans”, con el objetivo de generar urgencia y emoción.

Estos links dirigen a sitios falsos que imitan plataformas oficiales, donde solicitan iniciar sesión o ingresar datos personales. En algunos casos, incluso se hacen pasar por artistas, equipos de management o plataformas reconocidas.

Una vez que la víctima introduce sus datos, los delincuentes pueden acceder a contraseñas, cuentas personales e información sensible, lo que abre la puerta a otros delitos como:

  • Fraudes bancarios
  • Robo de identidad
  • Venta de datos en mercados ilegales

La autoridad destacó que muchas víctimas caen en la estafa debido al entusiasmo por obtener beneficios exclusivos, sin verificar la autenticidad de las páginas.

Policía Cibernética emite 10 pasos para evitar fraudes digitales

Para evitar ser víctima de este tipo de delitos, la Policía Cibernética de la SSC emitió las siguientes recomendaciones clave:

  1. No dar clic en enlaces sospechosos
  2. Verificar la dirección (URL) antes de ingresar datos
  3. No compartir información personal, contraseñas o datos bancarios en sitios no confiables
  4. Activar la verificación en dos pasos en todas las cuentas
  5. Descargar aplicaciones solo desde tiendas oficiales
  6. Desconfiar de mensajes con sentido de urgencia o promociones “demasiado buenas para ser verdad”
  7. Revisar canales oficiales de artistas o plataformas antes de participar en promociones
  8. Mantener actualizado el dispositivo, navegador y antivirus
  9. Evitar redes WiFi públicas para operaciones importantes
  10. Reportar páginas o mensajes sospechosos

¿Dónde reportar un fraude digital en CDMX?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México puso a disposición de la ciudadanía canales oficiales para reportar este tipo de delitos:

Las autoridades reiteraron el llamado a mantenerse alerta, ya que este tipo de fraude digital dirigido a fans de artistas continúa en aumento y puede tener consecuencias graves para la seguridad financiera y la privacidad de las personas.

Temas Relacionados

FansFraude digitalRobo de datosPolicía CibernéticaCiberdelincuenciamexico-serviciosmexico-noticias

Más Noticias

Acusan que cinco candidatos a Consejeros del INE cometieron fraude electoral en el Congreso local a favor de Morena

Dirigente del PAN CDMX, Luisa Gutiérrez Ureña, manifestó su preocupación por el proceso electoral para las consejerías, señaló que el organismo electoral puede volverse a modo de la 4T

Acusan que cinco candidatos a Consejeros del INE cometieron fraude electoral en el Congreso local a favor de Morena

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 8 de abril: carga vehicular en Circuito Interior

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 8 de abril: carga vehicular en Circuito Interior

En dos años, Alito Moreno acumuló más faltas injustificadas en el Senado, pero PAN fue la bancada con más inasistencias

Durante los primeros dos años de la actual legislatura, el Senado ha registrado un total de 181 faltas injustificadas cometidas por 67 legisladores de distintas fuerzas políticas

En dos años, Alito Moreno acumuló más faltas injustificadas en el Senado, pero PAN fue la bancada con más inasistencias

De ser cofundador del CJNG al rival de “El Mencho”: a cuántos años de prisión podrían sentenciar a “El 85″ en EEUU

Érick Valencia Salazar se declaró culpable de narcotráfico ante una corte de ese país

De ser cofundador del CJNG al rival de “El Mencho”: a cuántos años de prisión podrían sentenciar a “El 85″ en EEUU

La fruta ideal para limpiar tus pulmones de forma natural y eliminar exceso de flemas y mucosidad

Muchas personas buscan alternativas naturales para limpiar los pulmones y reducir la presencia de flemas y mucosidad

La fruta ideal para limpiar tus pulmones de forma natural y eliminar exceso de flemas y mucosidad
MÁS NOTICIAS

NARCO

De ser cofundador del CJNG al rival de “El Mencho”: a cuántos años de prisión podrían sentenciar a “El 85″ en EEUU

De ser cofundador del CJNG al rival de “El Mencho”: a cuántos años de prisión podrían sentenciar a “El 85″ en EEUU

Asesinan a mujer trans en Pueblo Mágico de Morelos, investigan posible crimen de odio

Cae “El Fresa”, presunto líder de una célula del CJNG dedicada a la extorsión en Edomex

Detienen a tres presuntos implicados en secuestro y homicidio de secretario municipal en Ocampo, Michoacán

Marina asegura embarcación de cocaína con valor de 56.7 mdp en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Aarón Mercury lanza amenaza a Mario Bautista rumbo al Supernova Génesis: “Le voy a dar en su madre”

Aarón Mercury lanza amenaza a Mario Bautista rumbo al Supernova Génesis: “Le voy a dar en su madre”

Quién es Camila Zamorano, la boxeadora a la que Santa Fe Klan le llevó serenata y encendió rumores de noviazgo

Caifanes cancela concierto en el Centro Ceremonial Otomí: este será el proceso de reembolso

“La Mole”, envuelto en la polémica por comentarios transfóbicos contra la reportera Roxana Olarte

José Manuel Figueroa estalla contra las declaraciones de Imelda Tuñón: “Es un daño muy cruel”

DEPORTES

México 68: pionero en la representación de mascotas dentro de los Juegos Olímpicos

México 68: pionero en la representación de mascotas dentro de los Juegos Olímpicos

Así marchan las posiciones en la Liga Mx Femenil a una jornada de terminar el torneo

Antoine Griezmann llena de elogios a Obed Vargas tras su reciente actuación con el Atlético de Madrid: “Le veo un gran futuro aquí”

Fanáticos de América y Cruz Azul critican altos precios del estacionamiento en el Estadio Azteca

Histórico: mexicano impone récord nacional tras nadar 85 kilómetros en mar abierto entre Cozumel y Cancún