Así es la nueva estafa digital que usa a artistas y grupos musicales para robar datos y vaciar cuentas bancarias

La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lanzó una advertencia ante el aumento de fraudes digitales contra fans de artistas y grupos musicales, quienes son engañados mediante promociones falsas que prometen experiencias exclusivas.

De acuerdo con el comunicado 994, los delincuentes aprovechan las tendencias musicales y la inmediatez de la información para difundir mensajes atractivos a través de redes sociales, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería.

Así operan los fraudes contra fans de artistas

Los ciberdelincuentes envían enlaces con frases como “solo por tiempo limitado” o “solo para verdaderos fans”, con el objetivo de generar urgencia y emoción.

Estos links dirigen a sitios falsos que imitan plataformas oficiales, donde solicitan iniciar sesión o ingresar datos personales. En algunos casos, incluso se hacen pasar por artistas, equipos de management o plataformas reconocidas.

Una vez que la víctima introduce sus datos, los delincuentes pueden acceder a contraseñas, cuentas personales e información sensible, lo que abre la puerta a otros delitos como:

Fraudes bancarios

Robo de identidad

Venta de datos en mercados ilegales

La autoridad destacó que muchas víctimas caen en la estafa debido al entusiasmo por obtener beneficios exclusivos, sin verificar la autenticidad de las páginas.

Policía Cibernética emite 10 pasos para evitar fraudes digitales

Para evitar ser víctima de este tipo de delitos, la Policía Cibernética de la SSC emitió las siguientes recomendaciones clave:

No dar clic en enlaces sospechosos Verificar la dirección (URL) antes de ingresar datos No compartir información personal, contraseñas o datos bancarios en sitios no confiables Activar la verificación en dos pasos en todas las cuentas Descargar aplicaciones solo desde tiendas oficiales Desconfiar de mensajes con sentido de urgencia o promociones “demasiado buenas para ser verdad” Revisar canales oficiales de artistas o plataformas antes de participar en promociones Mantener actualizado el dispositivo, navegador y antivirus Evitar redes WiFi públicas para operaciones importantes Reportar páginas o mensajes sospechosos

¿Dónde reportar un fraude digital en CDMX?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México puso a disposición de la ciudadanía canales oficiales para reportar este tipo de delitos:

Teléfono: 55 5242 5100, extensión 5086

Correo electrónico: policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx

Redes sociales oficiales: @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX

Las autoridades reiteraron el llamado a mantenerse alerta, ya que este tipo de fraude digital dirigido a fans de artistas continúa en aumento y puede tener consecuencias graves para la seguridad financiera y la privacidad de las personas.