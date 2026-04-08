Ensalada de espinaca, naranja y nuez: vitamina C, antioxidantes y grasas buenas en un plato

Nada mejor que una combinación fresca, crocante y llena de color para levantar cualquier comida. La ensalada de espinaca, naranja y nuez es una opción liviana, económica y muy nutritiva, que reúne vitamina C, grasas saludables y fibra en un solo plato.
Es perfecta como entrada, acompañamiento de carnes o como almuerzo ligero, y su contraste de sabores y texturas la vuelve irresistible tanto para grandes como para chicos.
Las hojas de espinaca aportan hierro y antioxidantes, la naranja suma dulzor y frescura, y las nueces dan ese toque crocante y saludable que siempre se agradece. Además, es una receta fácil y rápida de preparar, con ingredientes al alcance de todos.
Receta de ensalada de espinaca, naranja y nuez
Se prepara con espinaca fresca, gajos de naranja y nueces picadas. Un aderezo simple de mostaza y miel realza el sabor y une todos los ingredientes.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 10 minutos
- Preparación activa: 10 minutos
Ingredientes
- 1 paquete grande de espinaca fresca (aprox. 150 g)
- 2 naranjas medianas
- 1/3 taza de nueces (pueden ser pecanas o comunes)
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharada de jugo de limón
- 1 cucharadita de mostaza suave
- 1 cucharadita de miel (puede ser stevia si querés versión sin azúcar)
- Sal y pimienta al gusto
Cómo hacer ensalada de espinaca, naranja y nuez, paso a paso
- Lavar y secar bien las hojas de espinaca. Cortarlas si son muy grandes.
- Pelar las naranjas a vivo (quitando toda la parte blanca) y cortar en gajos o cubos.
- Tostar ligeramente las nueces en sartén seca (opcional) y picar grueso.
- En un bol, mezclar el aceite de oliva, jugo de limón, mostaza, miel, sal y pimienta hasta emulsionar.
- En una ensaladera, disponer la espinaca, los gajos de naranja y las nueces.
- Agregar el aderezo justo antes de servir, mezclar suavemente y disfrutar.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 3-4 porciones como entrada o 2 porciones si es plato único.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 120
- Grasas: 7 g
- Carbohidratos: 14 g
- Proteínas: 2 g
Estos valores son aproximados y pueden variar según el tamaño de las porciones y los ingredientes utilizados.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
En heladera, sin el aderezo mezclado, hasta 1 día.