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Ensalada de espinaca, naranja y nuez: vitamina C, antioxidantes y grasas buenas en un plato

Te decimos la receta para que disfrutes con tus seres queridos

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ensalada de naranja, espinaca y nuez -México- 8 abril
(Gemini)

Nada mejor que una combinación fresca, crocante y llena de color para levantar cualquier comida. La ensalada de espinaca, naranja y nuez es una opción liviana, económica y muy nutritiva, que reúne vitamina C, grasas saludables y fibra en un solo plato.

Es perfecta como entrada, acompañamiento de carnes o como almuerzo ligero, y su contraste de sabores y texturas la vuelve irresistible tanto para grandes como para chicos.

Las hojas de espinaca aportan hierro y antioxidantes, la naranja suma dulzor y frescura, y las nueces dan ese toque crocante y saludable que siempre se agradece. Además, es una receta fácil y rápida de preparar, con ingredientes al alcance de todos.

Receta de ensalada de espinaca, naranja y nuez

Se prepara con espinaca fresca, gajos de naranja y nueces picadas. Un aderezo simple de mostaza y miel realza el sabor y une todos los ingredientes.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 10 minutos
  • Preparación activa: 10 minutos

Ingredientes

  1. 1 paquete grande de espinaca fresca (aprox. 150 g)
  2. 2 naranjas medianas
  3. 1/3 taza de nueces (pueden ser pecanas o comunes)
  4. 2 cucharadas de aceite de oliva
  5. 1 cucharada de jugo de limón
  6. 1 cucharadita de mostaza suave
  7. 1 cucharadita de miel (puede ser stevia si querés versión sin azúcar)
  8. Sal y pimienta al gusto
ensalada de naranja, espinaca y nuez -México- 8 abril
(Gemini)

Cómo hacer ensalada de espinaca, naranja y nuez, paso a paso

  1. Lavar y secar bien las hojas de espinaca. Cortarlas si son muy grandes.
  2. Pelar las naranjas a vivo (quitando toda la parte blanca) y cortar en gajos o cubos.
  3. Tostar ligeramente las nueces en sartén seca (opcional) y picar grueso.
  4. En un bol, mezclar el aceite de oliva, jugo de limón, mostaza, miel, sal y pimienta hasta emulsionar.
  5. En una ensaladera, disponer la espinaca, los gajos de naranja y las nueces.
  6. Agregar el aderezo justo antes de servir, mezclar suavemente y disfrutar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 3-4 porciones como entrada o 2 porciones si es plato único.

ensalada de naranja, espinaca y nuez -México- 8 abril
(Gemini)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 120
  • Grasas: 7 g
  • Carbohidratos: 14 g
  • Proteínas: 2 g

Estos valores son aproximados y pueden variar según el tamaño de las porciones y los ingredientes utilizados.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En heladera, sin el aderezo mezclado, hasta 1 día.

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