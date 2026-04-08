Ensalada de espinaca, naranja y nuez: vitamina C, antioxidantes y grasas buenas en un plato

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Nada mejor que una combinación fresca, crocante y llena de color para levantar cualquier comida. La ensalada de espinaca, naranja y nuez es una opción liviana, económica y muy nutritiva, que reúne vitamina C, grasas saludables y fibra en un solo plato.

Es perfecta como entrada, acompañamiento de carnes o como almuerzo ligero, y su contraste de sabores y texturas la vuelve irresistible tanto para grandes como para chicos.

Las hojas de espinaca aportan hierro y antioxidantes, la naranja suma dulzor y frescura, y las nueces dan ese toque crocante y saludable que siempre se agradece. Además, es una receta fácil y rápida de preparar, con ingredientes al alcance de todos.

Receta de ensalada de espinaca, naranja y nuez

Se prepara con espinaca fresca, gajos de naranja y nueces picadas. Un aderezo simple de mostaza y miel realza el sabor y une todos los ingredientes.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 10 minutos

Preparación activa: 10 minutos

Ingredientes

1 paquete grande de espinaca fresca (aprox. 150 g) 2 naranjas medianas 1/3 taza de nueces (pueden ser pecanas o comunes) 2 cucharadas de aceite de oliva 1 cucharada de jugo de limón 1 cucharadita de mostaza suave 1 cucharadita de miel (puede ser stevia si querés versión sin azúcar) Sal y pimienta al gusto

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Cómo hacer ensalada de espinaca, naranja y nuez, paso a paso

Lavar y secar bien las hojas de espinaca. Cortarlas si son muy grandes. Pelar las naranjas a vivo (quitando toda la parte blanca) y cortar en gajos o cubos. Tostar ligeramente las nueces en sartén seca (opcional) y picar grueso. En un bol, mezclar el aceite de oliva, jugo de limón, mostaza, miel, sal y pimienta hasta emulsionar. En una ensaladera, disponer la espinaca, los gajos de naranja y las nueces. Agregar el aderezo justo antes de servir, mezclar suavemente y disfrutar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 3-4 porciones como entrada o 2 porciones si es plato único.

(Gemini)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 120

Grasas: 7 g

Carbohidratos: 14 g

Proteínas: 2 g

Estos valores son aproximados y pueden variar según el tamaño de las porciones y los ingredientes utilizados.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En heladera, sin el aderezo mezclado, hasta 1 día.