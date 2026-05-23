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Miroslava Montemayor revela que sufrió 16 microfracturas por una enfermedad “ultra rara”: solo habría 22 casos registrados en México

La conductora explicó que los síntomas comenzaron hace aproximadamente dos años y que el diagnóstico fue complejo

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( Instagram / Miroslava Montemayo)
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La periodista deportiva Miroslava Montemayo reveló recientemente que atravesó una complicada etapa de salud derivada de una enfermedad considerada “ultra rara”, situación que la obligó a alejarse temporalmente de las transmisiones de la Champions League y de sus actividades en televisión.

La también conductora explicó que sufrió una fractura de cadera, además de múltiples microfracturas en la columna vertebral, derivadas de un padecimiento llamado osteomalacia inducida por tumor.

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A través de redes sociales, Montemayor compartió detalles sobre el proceso médico que enfrentó durante los últimos dos años, periodo en el que recibió distintos diagnósticos antes de conocer el origen real de sus síntomas.

Según explicó, en México solo existirían 22 casos registrados de esta enfermedad.

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Miroslava Montemayor sufrió fracturas y años de diagnósticos confusos

Miroslava Montemayor
(IG / @Miroslavamont)

La conductora de TNT Sports informó que presentó una fractura de cadera derecha, 16 microfracturas en la columna y un desgaste severo que estuvo cerca de afectar también la cadera izquierda.

“No fue solo una fractura de cadera derecha, fueron también 16 microfracturas en columna vertebral”, escribió la periodista en su cuenta de Instagram, donde también mostró imágenes de su recuperación y rehabilitación.

( Instagram / Miroslava Montemayo)
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Montemayor explicó que los síntomas comenzaron hace aproximadamente dos años y que el diagnóstico fue complejo debido a que las molestias podían confundirse con otros padecimientos relacionados con huesos, músculos o enfermedades neurológicas.

La presentadora anunció inicialmente su ausencia de las transmisiones deportivas el pasado 11 de marzo de 2026, previo al encuentro entre Real Madrid y Manchester City en los octavos de final de la Champions League.

Semanas después reapareció durante las semifinales del torneo europeo mientras continuaba con su rehabilitación física.

¿Qué es la osteomalacia inducida por tumor?

( Instagram / Miroslava Montemayo)
( Instagram / Miroslava Montemayo)

La enfermedad que enfrenta Miroslava Montemayor también es conocida como osteomalacia oncogénica, un padecimiento raro provocado por pequeños tumores que alteran los niveles de fósforo y vitamina D en el organismo.

De acuerdo con la International Osteoporosis Foundation (IOF) International Osteoporosis Foundation, esta condición genera una producción excesiva de la hormona FGF23, encargada de regular el fósforo en el cuerpo. Cuando la hormona aumenta de manera anormal, el organismo elimina demasiado fósforo mediante la orina, debilitando progresivamente los huesos.

Entre los síntomas más comunes se encuentran dolor óseo y muscular, debilidad, dificultad para caminar, fracturas y microfracturas en distintas partes del cuerpo. La IOF señala que el diagnóstico suele tardar varios años debido a que los síntomas pueden confundirse con osteoporosis o enfermedades reumatológicas.

Actualmente, Miroslava aseguró que los dolores han disminuido gracias al tratamiento médico y que sus huesos comienzan a fortalecerse nuevamente tras el proceso de recuperación.

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