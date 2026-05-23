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Las bebidas típicas de México que todo turista del Mundial 2026 debería probar: de la michelada al mezcal

Desde la clásica agua fresca, hasta la michelada y el ancestral pulque, el abanico de sabores acompañará cada partido y antojito

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Una ilustración colorida muestra una variedad de bebidas mexicanas, incluyendo aguas frescas, fermentados y destilados, junto a un balón del Mundial 2026.
Las ciudades sede de la Copa del Mundo recibirán a turistas con una oferta inigualable de agua de jamaica, tepache, pulque y cocteles durante la gran fiesta futbolera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el Mundial 2026, México no sólo será anfitrión de grandes partidos de futbol, sino que también ofrecerá a habitantes del mundo entero una de las culturas de bebidas más ricas y diversas.

Para quienes visitan el país, la experiencia va mucho más allá de la cerveza: cada ciudad sede ofrece una variedad de sabores y tradiciones que reflejan la historia, creatividad y espíritu festivo nacional.

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aguas frescas
Entre las bebidas típicas, destacan las aguas frescas de jamaica, horchata, tamarindo y sandía, servidas en fondas y mercados de México.(Segob)

Desde bebidas refrescantes para el calor hasta destilados ancestrales y fermentados únicos, la oferta líquida mexicana acompañará la gastronomía y la pasión futbolera en cada rincón. Aquí te presentamos las bebidas que no pueden faltar en tu recorrido como turista de la Copa Mundial.

Refrescos y fermentados: los sabores cotidianos de México

El abanico de bebidas mexicanas comienza con opciones sin alcohol y fermentados tradicionales que forman parte de la vida cotidiana del país. Ideales para saciar la sed y acompañar cualquier platillo típico.

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  • Agua de Jamaica: Refrescante y de color rojo intenso, se elabora con flores de hibisco, agua y azúcar. Su sabor agridulce la convierte en una infaltable en mercados y fondas.
  • Tepache: Fermentado de piña y piloncillo, ligeramente alcohólico, es burbujeante y muy fresco. Perfecto para probar en mercados y ferias gastronómicas.
  • Aguas frescas: Bebidas frías de frutas, semillas o flores, como horchata, tamarindo y sandía, servidas en grandes vitroleros en fondas y puestos callejeros.
Tepache
El tepache, fermentado de piña y piloncillo ligeramente alcohólico, es ideal para refrescarse mientras se disfruta de la celebración deportiva. (Foto: gob.mx)

Estos sabores se encuentran fácilmente en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, idealmente acompañados con tacos y cualquier tipo de antojitos tradicionales.

Clásicos con y sin alcohol para la fiesta futbolera

La cultura mexicana incluye bebidas que son protagonistas en celebraciones, partidos y reuniones con amigos. Algunas combinan tradición y modernidad en cada sorbo.

  • Michelada: Cerveza mezclada con limón, salsas picantes y sal con chile, servida en vaso escarchado. Es la favorita de miles para ver el futbol en bares y cantinas.
  • Pulque: Bebida ancestral fermentada de maguey, con textura espesa y sabor ácido. Se disfruta natural o en curados de frutas, especialmente en pulquerías tradicionales.
  • Margarita: Coctel clásico de tequila, licor de naranja y jugo de limón, ideal para tardes calurosas y este tipo de celebraciones deportivas.
Feria michelada México 25 febrero 2024
La michelada, mezcla de cerveza, limón y salsas picantes, se consolida como la favorita en bares y cantinas durante los partidos del Mundial.(Facebook/ Feria Nacional de la Michelada)

Estas bebidas invitan a compartir la pasión futbolera y descubrir la hospitalidad local en cada ciudad sede.

Destilados emblemáticos: el alma líquida de México

Ninguna visita a México está completa sin probar los destilados que han dado fama internacional al país. Cada uno cuenta con historia, carácter y su propio ritual.

  • Tequila: Destilado de agave azul, símbolo nacional, se disfruta solo o en cocteles.
  • Mezcal: Destilado artesanal de agaves diversos, con notas ahumadas y gran variedad de perfiles. Se toma solo, acompañado de naranja y sal de gusano, en mezcalerías y bares especializados.
  • Raicilla, sotol y bacanora: Destilados regionales menos conocidos pero con sabores únicos y elaboración artesanal, ideales para quienes buscan explorar más allá de lo tradicional.
Cerveza fría servida en vaso transparente y caballito de tequila con rodaja de limón, fondo festivo y cálido. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Vaso de cerveza espumosa Tequila y mezcal destacan como los destilados emblemáticos de México, cada uno con historia y ritual propio en bares y mezcalerías especializadas.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Así, probar estas bebidas es adentrarse en la diversidad y riqueza de las regiones mexicanas, una experiencia que suma sabor y autenticidad a la gran fiesta del futbol.

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