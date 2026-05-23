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Javier Aguirre recibe respaldo de Chicharito Hernández previo al Mundial 2026: “Es el mejor seleccionador mexicano de la historia”

El máximo goleador histórico de México aseguró que el ‘Vasco’ sabe responder en las grandes ocasiones

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Javier Aguirre da indicaciones a un joven Chicharito Hernández que iba entrar de cambio en el juego ante Francia.
Javier Aguirre da indicaciones a un joven Chicharito Hernández que iba entrar de cambio en el juego ante Francia.

Javier ‘Chicharito’ Hernández continúa siendo uno de los nombres más importantes en la historia de la Selección Mexicana. El atacante no solo se mantiene como el máximo goleador histórico del combinado nacional, sino que además presume haber disputado tres Copas del Mundo y haber marcado en escenarios mundialistas.

A unos días del arranque del Mundial 2026 para México, el ex delantero de las Chivas volvió a hablar públicamente sobre el Tricolor en una entrevista difundida por la FIFA, donde compartió su visión sobre el actual proceso encabezado por Javier Aguirre.

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Chicharito se burla a Hugo Lloris en aquel juego de México vs Francia en el Mundial 2010.
Chicharito se burla a Hugo Lloris en aquel juego de México vs Francia en el Mundial 2010.

En la conversación, Hernández destacó la experiencia y capacidad táctica del entrenador mexicano, asegurando incluso que se trata del mejor estratega que ha tenido la Selección Nacional.

“Ya pasó mucho tiempo desde que fui su jugador allá en 2010, hace 16 años. Es un seleccionador muy bueno. Desde el punto de vista táctico, tiene un sistema sumamente sólido y ha tenido buenos jugadores, de los que ha sabido sacar lo mejor en todo momento. En mi opinión, es el mejor seleccionador mexicano de la historia. Los grandes técnicos y los grandes jugadores siempre tienen que aparecer en las grandes ocasiones”, afirmó Hernández a la FIFA.
En aquel Mundial de 2010, Chicharito le hizo un gol a Argentina.
En aquel Mundial de 2010, Chicharito le hizo un gol a Argentina.

El ex atacante del Manchester United F.C. también explicó cuál considera que será uno de los momentos más importantes para México en la fase inicial del torneo, señalando el duelo frente a Sudáfrica como un compromiso determinante.

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“Espero que en estos últimos partidos de preparación lo haga muy bien y el equipo se cohesione. Es importante obtener un buen resultado en el primer partido contra Sudáfrica. Con suerte, a partir de ahí podremos avanzar a un buen ritmo. El cielo es el limite”, añadió.
Soccer Football - Premier League - Leeds United v Fulham - Elland Road, Leeds, Britain - January 17, 2026 Fulham's Raul Jimenez arrives at the stadium before the match Action Images via Reuters/Ed Sykes EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..
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Finalmente, Chicharito habló sobre los delanteros que actualmente integran la ofensiva mexicana y mostró plena confianza en jugadores como Raúl Jiménez, Santiago Giménez y Armando González, quienes podrían ser fundamentales para las aspiraciones del combinado nacional.

“Raúl Jiménez es un delantero formidable. Santi está recuperándose de una lesión, pero al igual que Armando González, es un jugador que desde mi puntos de vista, puede marcar un gol en cualquier momento. González, además es un magnífico revulsivo. Habrá que ver qué decide Javier Aguirre. Si utiliza dos puntas o un delantero centro”, sentenció.

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