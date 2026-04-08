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EN VIVO: Clima CDMX y resto de México hoy 8 de abril

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este miércoles

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06:00 hsHoy

Onda de calor y lluvias fuertes marcan el clima en México este miércoles

La información fue dada a conocer por Protección Civil de la Ciudad de México.
La Ciudad de México emitió un aviso especial por lluvias con actividad eléctrica durante cinco días. Crédito: Cuartoscuro.

Durante la madrugada del miércoles se prevén lluvias de fuertes a muy fuertes en regiones de Oaxaca, Tabasco y Chiapas, con acumulados de hasta 75 milímetros, generadas por el frente número 43 que permanece estacionario sobre la península de Yucatán y la interacción de canales de baja presión, según el pronóstico vespertino del Servicio Meteorológico Nacional.

El reporte más reciente advierte que las lluvias muy fuertes alcanzarán el sur de Chiapas y serán fuertes en zonas de Oaxaca y Tabasco. Además, se esperan chubascos en entidades como Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco. El organismo informó que todas las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

El SMN también pronosticó para el miércoles temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en el centro de Michoacán y el noroeste de Guerrero, mientras que valores de 35 a 40 grados se registrarán en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Yucatán. En tanto, de 30 a 35 grados se esperan en Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Campeche y Quintana Roo.

La onda de calor continuará en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Morelos y por primera vez en el año se extenderá al suroeste de Puebla. El pronóstico advierte que estas condiciones aumentan el riesgo de problemas de salud relacionados con la exposición solar y la deshidratación.

El pronóstico también señala vientos de componente norte con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec, así como vientos de 50 a 70 kilómetros por hora en esa misma región a lo largo del miércoles. En el noroeste y norte del país, se esperan vientos de 40 a 60 kilómetros por hora en Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Durango, Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí, y de 30 a 50 kilómetros por hora en estados del centro y noreste. Para la costa occidental de la península de Baja California y la costa de Yucatán, el oleaje alcanzará entre 1 y 2 metros de altura.

En contraste, para el amanecer del miércoles se prevén temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango, de -5 a 0 grados en zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León y Estado de México, y de 0 a 5 grados en zonas montañosas de Puebla y Tlaxcala.

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