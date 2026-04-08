Frente frío 44 traerá fuertes vientos: ¿Hasta cuándo durará?

Frente Frío 44 provocará fuertes vientos en distitnos estados de la república. @SGIRPC_CDMX

El Frente Frío número 44 provocará vientos fuertes, lluvias y descenso de temperatura en regiones del norte y centro del país entre el jueves 9 y el sábado 11 de abril.

Durante la madrugada del domingo 12 de abril, zonas de Baja California, Chihuahua y Durango registrarán temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas.

El organismo prevé que el contraste térmico se mantenga, ya que en estados como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas continúan temperaturas elevadas, incluso con la presencia de lluvias y vientos intensos.

Duración y contraste de temperaturas por el Frente Frío 44

Las afectaciones del Frente Frío 44 se extienden hasta el fin de semana del 11 y 12 de abril.

La masa de aire frío detrás del sistema mantiene el descenso de temperaturas y condiciones de viento, mientras que canales de baja presión y humedad favorecen lluvias con descargas eléctricas y granizo en el centro, oriente, sur y sureste.

En Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango se prevén vientos sostenidos entre 30 y 40 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar entre 50 y 70 km/h. Fotografía de archivo. EFE/Daniel Ricardez

El Servicio Meteorológico Nacional señala que, pese a la presencia de lluvias y viento, la onda de calor sigue activa en entidades del occidente y sur.

La coexistencia de ambos fenómenos genera un ambiente de contraste: heladas en zonas del norte y calor extremo en varias regiones del país.

El organismo advierte que las condiciones de lluvias, viento y cambios térmicos continúan al menos hasta el domingo, cuando se prevén los valores más bajos de temperatura para la sierra del norte.

El monitoreo se mantiene activo para informar sobre posibles afectaciones en servicios y actividades en los estados involucrados.

Vientos y lluvias afectan norte y centro de México

El Frente Frío 44 ingresa por el noroeste y, junto con la vaguada en altura, genera rachas de viento de 50 a 70 km/h en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Durango.

En el Istmo y Golfo de Tehuantepec, en Oaxaca y Chiapas, se reportan vientos del norte de 30 a 40 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.

El pronóstico incluye chubascos y lluvias puntuales en Baja California, Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas reportan intervalos de chubascos.

En el Norte habrán bajas temperaturas, mientras que en el centro del país habrá calor. (Redes sociales)

En Durango, Zacatecas, Michoacán, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se esperan lluvias aisladas.

El oleaje aumenta a 1.5 a 2.5 metros en costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

El Frente Frío número 44 marca un periodo de contrastes en el clima nacional: mientras unas regiones enfrentan heladas, otras mantienen temperaturas elevadas y vientos intensos.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados sobre los avisos oficiales para prevenir riesgos en las zonas afectadas.