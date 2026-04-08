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Diferencias entre agua micelar y desmaquillante: ¿para qué sirve cada uno y cuándo usarlos?

Los expertos explican qué rutina favorece la limpieza incluso en pieles delicadas

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El debate entre agua micelar y desmaquillante marca la tendencia en rutinas de limpieza facial efectiva para todo tipo de piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate entre agua micelar y desmaquillante se mantiene entre quienes buscan una limpieza facial efectiva.

Especialistas advierten que la elección y el orden de uso influyen en la salud y apariencia de la piel, sobre todo al remover maquillaje resistente y contaminantes.

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Los especialistas destacan la importancia del orden y la correcta aplicación al elegir entre agua micelar y desmaquillante para remover maquillaje resistente y contaminantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agua micelar: limpieza e hidratación sin enjuague

  • El agua micelar contiene micelas, moléculas que actúan como imanes y atraen suciedad, grasa y restos de maquillaje.
  • Es apta para todo tipo de pieles, incluidas las sensibles.
  • No requiere enjuague y suele tener ingredientes hidratantes como aloe vera o ácido hialurónico.
  • Evita la fricción intensa, deja la piel suave y sin sensación tirante.
  • Puede usarse por la mañana y la noche, o para revitalizar el rostro después de una jornada larga.

Desmaquillantes: fórmulas especializadas para cada necesidad

  • Hay desmaquillantes líquidos, cremosos, aceitosos, en gel y en toallitas.
  • Los aceites eliminan maquillaje a prueba de agua y de larga duración; las toallitas funcionan en limpiezas rápidas.
  • Su función principal es quitar el maquillaje y limpiar impurezas que podrían obstruir los poros.
  • El método de aplicación depende de la textura: los líquidos van en algodón, los aceites y cremas se aplican con las manos y se retiran con agua.
  • La constancia y la paciencia al limpiar previenen irritaciones.
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El agua micelar, formulada con micelas, limpia e hidrata la piel sin necesidad de enjuague y es apta para pieles sensibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿En qué orden usar cada uno?

  • Si el maquillaje es ligero, el agua micelar puede bastar.
  • Para maquillaje resistente, se recomienda primero desmaquillante y luego agua micelar para limpiar a fondo y refrescar.
  • Aplicar el desmaquillante en zonas con más cosmético, como ojos y labios.
  • Después, pasar agua micelar por todo el rostro.
  • No es necesario enjuagar, pero puede hacerse con agua tibia si se prefiere.

Elegir según el tipo de piel y necesidades

  • Considerar el tipo de piel y el maquillaje antes de elegir producto.
  • Pieles sensibles: preferir fórmulas hipoalergénicas y sin fragancia.
  • Piel grasa: buscar opciones que ayuden a controlar el sebo.
  • Es común alternar productos hasta encontrar el ideal; revisar etiquetas y no generalizar.
  • El mito de que el agua micelar no limpia a fondo es falso si se usa la cantidad y técnica adecuadas.
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Diversos tipos de desmaquillantes, como aceites, cremas y líquidos, permiten retirar maquillaje a prueba de agua y limpiar impurezas de los poros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limpieza nocturna: fundamental aunque no haya maquillaje

  • La piel acumula suciedad y grasa por la exposición ambiental, aunque no se use maquillaje.
  • Los especialistas recomiendan limpiar el rostro cada noche para proteger el equilibrio natural de la piel.
  • Después de limpiar, completar la rutina con tónico, suero y crema hidratante.

Agua micelar y desmaquillante pueden complementarse. Usados correctamente, ayudan a mantener la piel limpia, sana y protegida.

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