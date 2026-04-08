Diferencias entre agua micelar y desmaquillante: ¿para qué sirve cada uno y cuándo usarlos?

El debate entre agua micelar y desmaquillante marca la tendencia en rutinas de limpieza facial efectiva para todo tipo de piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate entre agua micelar y desmaquillante se mantiene entre quienes buscan una limpieza facial efectiva.

Especialistas advierten que la elección y el orden de uso influyen en la salud y apariencia de la piel, sobre todo al remover maquillaje resistente y contaminantes.

Los especialistas destacan la importancia del orden y la correcta aplicación al elegir entre agua micelar y desmaquillante para remover maquillaje resistente y contaminantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agua micelar: limpieza e hidratación sin enjuague

El agua micelar contiene micelas, moléculas que actúan como imanes y atraen suciedad, grasa y restos de maquillaje.

Es apta para todo tipo de pieles , incluidas las sensibles.

No requiere enjuague y suele tener ingredientes hidratantes como aloe vera o ácido hialurónico .

Evita la fricción intensa, deja la piel suave y sin sensación tirante.

Puede usarse por la mañana y la noche, o para revitalizar el rostro después de una jornada larga.

Desmaquillantes: fórmulas especializadas para cada necesidad

Hay d esmaquillantes líquidos, cremosos, aceitosos, en gel y en toallitas.

Los aceites eliminan maquillaje a prueba de agua y de larga duración; las toallitas funcionan en limpiezas rápidas.

Su función principal es quitar el maquillaje y limpiar impurezas que podrían obstruir los poros.

El método de aplicación depende de la textura: los líquidos van en algodón, los aceites y cremas se aplican con las manos y se retiran con agua.

La constancia y la paciencia al limpiar previenen irritaciones.

El agua micelar, formulada con micelas, limpia e hidrata la piel sin necesidad de enjuague y es apta para pieles sensibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿En qué orden usar cada uno?

Si el maquillaje es ligero , el agua micelar puede bastar.

Para maquillaje resistente, se recomienda primero desmaquillante y luego agua micelar para limpiar a fondo y refrescar.

Aplicar el desmaquillante en zonas con más cosmético, como ojos y labios.

Después, pasar agua micelar por todo el rostro.

No es necesario enjuagar, pero puede hacerse con agua tibia si se prefiere.

Elegir según el tipo de piel y necesidades

Considerar el tipo de piel y el maquillaje antes de elegir producto.

Pieles sensibles: preferir fórmulas hipoalergénicas y sin fragancia.

Piel grasa: buscar opciones que ayuden a controlar el sebo.

Es común alternar productos hasta encontrar el ideal; revisar etiquetas y no generalizar.

El mito de que el agua micelar no limpia a fondo es falso si se usa la cantidad y técnica adecuadas.

Diversos tipos de desmaquillantes, como aceites, cremas y líquidos, permiten retirar maquillaje a prueba de agua y limpiar impurezas de los poros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limpieza nocturna: fundamental aunque no haya maquillaje

La piel acumula suciedad y grasa por la exposición ambiental , aunque no se use maquillaje.

Los especialistas recomiendan limpiar el rostro cada noche para proteger el equilibrio natural de la piel.

Después de limpiar, completar la rutina con tónico, suero y crema hidratante.

Agua micelar y desmaquillante pueden complementarse. Usados correctamente, ayudan a mantener la piel limpia, sana y protegida.