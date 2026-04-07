Eliminar Carta de No Antecedentes Penales podría ser un riesgo, alerta PAN en Michoacán

Michoacán aprobó que ya no sea un requisito legal que quienes aspiren a ser candidatos a cualquier proceso electoral en el estado, presenten una carta de no antecedentes penales. EFE/ Francisco Guasco

El Partido Acción Nacional (PAN) expresó su postura en torno a la discusión sobre la posible eliminación de la carta de no antecedentes penales como requisito para quienes buscan contender por un cargo de elección popular.

En medio del contexto actual del país, el partido señaló que retirar este documento representaría un error y pondría en riesgo la transparencia y la confianza en los procesos electorales.

Carlos Quintana, líder estatal del PAN, afirmó que la exigencia de la carta de no antecedentes penales constituye una medida que contribuye a fortalecer la credibilidad de los aspirantes a cargos públicos.

Durante una conferencia de prensa, el dirigente subrayó que mantener este requisito es fundamental, ya que permite asegurar que quienes se postulan ante la ciudadanía cuenten con un historial libre de delitos y estén en condiciones de ejercer funciones públicas con integridad.

El funcionario sostuvo que cualquier acción orientada a transparentar la selección de candidatos resulta positiva y necesaria.

Además, insistió en la importancia de adoptar mecanismos que fortalezcan el escrutinio sobre quienes pretenden ocupar espacios de representación popular.

El dirigente del PAN de Michoacán remarcó que la situación de seguridad y justicia en el país exige un mayor rigor en la revisión de los perfiles de los aspirantes.

El partido también se refirió al debate generado en Michoacán, donde el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha manifestado su disposición a recurrir al llamado “veto de bolsillo” para evitar que se elimine este requisito en el estado.

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El líder panista consideró que, más allá de los instrumentos legales que pueda emplear el Ejecutivo estatal, lo esencial radica en asegurar que los ciudadanos tengan la certeza de que quienes aparecen en las boletas electorales cumplen con los principios de legalidad y ética necesarios para ocupar un cargo público.

La postura del partido enfatiza la necesidad de mantener filtros eficaces en los procesos de selección interna y en el registro de candidaturas, a fin de evitar que personas con antecedentes penales accedan a posiciones de poder.

Congreso aprobó eliminación de antecedentes penales como requisito, gobernador lo desechó

En marzo, Congreso del Estado de Michoacán aprobó una iniciativa que reformó significativamente el Código Electoral del Estado, pues aprobó que ya no sea un requisito legal que quienes aspiren a ser candidatos a cualquier proceso electoral en el estado, presenten una carta de no antecedentes penales.

Aunque la propuesta generó ciertas criticas, el Congreso consideró que solicitar cartas de no antecedentes penales restringía el ejercicio del derecho a ser votado, lo que afectaba directamente la participación ciudadana y la equidad en el acceso a cargos de representación popular.

La propuesta fue presentada por el diputado Abraham Espinoza Villa, dictaminada por la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana y respaldada por25 diputados en sesión extraordinaria.

Posteriormente, el 31 de marzo, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla firmó un decreto para evitar que se elimine este requisito. “He firmado el veto al decreto que exenta la Carta de No Antecedentes Penales para cargos de elección popular. Ante los retos actuales, es indispensable garantizar que no se infiltre ningún perfil indeseable en las candidaturas“, publicó Ramírez Bedolla en su cuenta oficial de X.