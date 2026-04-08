México

Consejo Consultivo pide a CNDH frenar señalamientos contra organizaciones de derechos humanos

El Consejo adviertió que los señalamientos pueden contribuir a la estigmatización de activistas y defensores de derechos humanos

Guardar
Personas desaparecidas - México - 20 febrero
CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 08/05/2022.- Colectivos de personas desaparecidas participan en una protesta para exigir resultados en la búsqueda de sus familiares, hoy, en Ciudad de México (México). Activistas y familias de mexicanos desaparecidos se manifestaron este domingo en la histórica Glorieta de la Palma de la capital, donde exigieron dedicar el lugar a las víctimas ahora que el Gobierno renovará el sitio tras remover la palmera que daba nombre al lugar. EFE/ Isaac Esquivel

El Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas expresa su preocupación por el pronunciamiento DGDDH/2026 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en el que se señalan a organizaciones de la sociedad civil y, en particular, al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH).

El 19 de marzo, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU hizo pública su decisión de enviar a la Asamblea General la situación de la desaparición en México con carácter de urgente.

El Comité señala la necesidad de adoptar acciones para establecer un mecanismo eficaz que esclarezca la verdad y brinde asistencia y protección a las familias que buscan a sus seres queridos, así como a las organizaciones y defensores que las acompañan.

El Consejo Consultivo considera que la activación del artículo 34 debe verse como una oportunidad para reforzar la protección a personas buscadoras, sus familias, colectivos y organizaciones acompañantes.

Afirma que la protección de quienes buscan a personas desaparecidas es una exigencia inmediata ante la violencia, amenazas y agresiones que enfrentan de manera cotidiana.

El Consejo expresa preocupación porque la CNDH, integrante de la Junta de Gobierno del Mecanismo, haya utilizado expresiones que descalifican a organizaciones de derechos humanos, atribuyéndoles “manipulación de demandas”, actuar con “opinión sesgada”, “lucrar” con la representación de víctimas y “acudir a solicitar ayuda del exterior”.

El Consejo advierte que estos señalamientos pueden contribuir a la estigmatización de quienes defienden derechos humanos.

El organismo recuerda que la CNDH tiene como mandato la protección de los derechos humanos frente a actos u omisiones del Estado y debe orientar su actuación a la tutela de los derechos de las personas, no a la descalificación de quienes, desde la sociedad civil, formulan señalamientos o acuden a mecanismos internacionales de protección.

Reitera que las organizaciones de la sociedad civil, colectivos de familiares y personas defensoras tienen legitimidad para acudir a instancias internacionales, aportar información, solicitar audiencias, activar procedimientos y participar en mecanismos de supervisión internacional.

El Consejo advierte que la estigmatización institucional incrementa riesgos como amenazas, hostigamientos, criminalización y afectaciones al entorno de protección.

Subraya que todas las instituciones vinculadas al Mecanismo tienen un deber reforzado de prudencia y respeto hacia la labor de defensa de derechos humanos.

Cita que el Comité CEDAW reconoció en 2025 el asesinato de 22 personas buscadoras y que el Estado mexicano informó que este Mecanismo ofrecía protección a 237 personas buscadoras, de las cuales el 60% se concentran en 7 entidades.

El Consejo Consultivo llama a la CNDH a revisar el contenido del pronunciamiento DGDDH/2026 y abstenerse de emitir mensajes que desacrediten o expongan a personas defensoras y organizaciones.

Recuerda su responsabilidad, como parte de la Junta de Gobierno, de contribuir a la prevención de riesgos y al fortalecimiento de un entorno seguro para la defensa de los derechos humanos.

Finalmente, el Consejo subraya la obligación de las autoridades de promover el reconocimiento público y social de la labor de las personas defensoras y periodistas, y señala que ese mandato es incompatible con expresiones que descalifican o ponen en duda la legitimidad de su trabajo.

Indica que, en el contexto actual, el deber institucional es contribuir al reconocimiento, protección y legitimidad pública de quienes defienden derechos.

Temas Relacionados

Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistasmadres buscadorasCNDHderechos humanosmexico-noticias

Más Noticias

Kenia López Rabadán pide a gobierno de Sheinbaum prevenir tragedias ante escándalo por hundimiento de pilotes del Tren Maya

La presidenta de México adelantó que pedirá un dictamen técnico sobre la denuncia realizada a través de redes sociales

Kenia López Rabadán pide a gobierno de Sheinbaum prevenir tragedias ante escándalo por hundimiento de pilotes del Tren Maya

Metro CDMX y Metrobús hoy miércoles 8 de abril de 2026: retiran tren de la estación Salto del Agua de la línea 1

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy miércoles 8 de abril de 2026: retiran tren de la estación Salto del Agua de la línea 1

Tito Fuentes de Molotov es hospitalizado para una cirugía derivada de problemas de adicciones

El músico enfrenta las consecuencias de años de adicción a las drogas

Tito Fuentes de Molotov es hospitalizado para una cirugía derivada de problemas de adicciones

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 8 de abril: manifestantes se desplazan en Avenida Paseo de la Reforma, a la altura de Insurgentes

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 8 de abril: manifestantes se desplazan en Avenida Paseo de la Reforma, a la altura de Insurgentes

Hoy No Circula del jueves 9 de abril: qué autos descansan en CDMX y Edomex

Conozca si su vehículo puede circular en la Ciudad de México y su zona conurbada, así como los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco,según las restricciones vigentes del programa de restricción vehicular

Hoy No Circula del jueves 9 de abril: qué autos descansan en CDMX y Edomex
MÁS NOTICIAS

NARCO

Prometieron a menor de 16 años trabajo en una tienda pero lo reclutaron y secuestraron hombres armados: así escapó

Prometieron a menor de 16 años trabajo en una tienda pero lo reclutaron y secuestraron hombres armados: así escapó

Hallaron nueva fosa clandestina en Tamaulipas, donde mataron antes a una familia entera y a una niña

Cártel Nueva Plaza: la organización criminal que creo “El 85″ tras romper con “El Mencho”

De ser cofundador del CJNG al rival de “El Mencho”: a cuántos años de prisión podrían sentenciar a “El 85″ en EEUU

Asesinan a mujer trans en Pueblo Mágico de Morelos, investigan posible crimen de odio

ENTRETENIMIENTO

Tito Fuentes de Molotov es hospitalizado para una cirugía derivada de problemas de adicciones

Tito Fuentes de Molotov es hospitalizado para una cirugía derivada de problemas de adicciones

Aarón Mercury lanza amenaza a Mario Bautista rumbo al Supernova Génesis: “Le voy a dar en su madre”

Quién es Camila Zamorano, la boxeadora a la que Santa Fe Klan le llevó serenata y encendió rumores de noviazgo

Caifanes cancela concierto en el Centro Ceremonial Otomí: este será el proceso de reembolso

“La Mole”, envuelto en la polémica por comentarios transfóbicos contra la reportera Roxana Olarte

DEPORTES

Isaac del Toro sufrió desgarre muscular del muslo derecho tras caída en la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco

Isaac del Toro sufrió desgarre muscular del muslo derecho tras caída en la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco

Equipo femenil ganan la primera medalla para México en el Mundial de Tiro con Arco Puebla 2026

México 68: pionero en la representación de mascotas dentro de los Juegos Olímpicos

Así marchan las posiciones en la Liga Mx Femenil a una jornada de terminar el torneo

Antoine Griezmann llena de elogios a Obed Vargas tras su reciente actuación con el Atlético de Madrid: “Le veo un gran futuro aquí”