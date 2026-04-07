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Quién es Milena Quiroga, alcaldesa de La Paz que fue señalada por presunto cobro de piso en narcomanta

La funcionaria de Baja California Sur se encuentra en su segundo periodo frente a la Presidencia Municipal

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Alcaldesa de La Paz, Baja California Sur
Foto: Facebook / Redes sociales

El nombre de Milena Quiroga Romero, alcaldesa de La Paz en Baja California Sur, apareció en una narcomanta la mañana de este lunes 6 de abril, donde fue señalada por presunto huachicol de agua y cobro de piso.

De acuerdo con reportes, la manta fue colocada en un puente de la salida norte del municipio, a la altura de Cola de Ballena y frente a la Plaza Galerías.

En el mensaje, la alcaldesa fue señalada por su presunta implicación de dos delitos, además de que lanza una amenaza en su contra para ponerse al “corriente”.

La manta de color blanco, tinta de colores negro y rojo, fue retirada alrededor de las 6:20 horas del mismo día por elementos de la Policía Municipal.

El mensaje decía lo siguiente:

“Milena Quiroga no te agas pend*ja, ni zanta, tu eztas embarradizima en el huachicol de agua y el cobro de piso. Ponte al corriente o zacaremos tus trapitos al sol. BYE BYE (sic)”.

Narcomanta alcaldesa de La Paz
Foto: Redes sociales

Alcaldesa responde a la colocación de la narcomanta

Luego de que se reportó la presencia del mensaje con señalamientos en contra de la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga negó las acusaciones e informó que solicitó que se abriera una carpeta de investigación para dar con los responsables de su colocación.

“Obviamente es falso, ya por ahí platicamos en la Mesa de Seguridad con la representante de la Procuraduría de Justicia del Estado para pedir que se haga la investigación, que se dé con los responsables, porque no se puede estar generando esa desinformación”, detalló a medios de comunicación.

La alcaldesa también dijo que desde antes de tomar su cargo, ha llevado a cabo acciones en favor del agua, por lo que señaló a las mantas como desinformación.

“Por lo que se hace en La Paz sí hay agua, si la cuidamos, sí eliminamos el huachicoleo y estamos monitoreando 24/7 para que no se roben una sola gota de agua a la ciudadanía. Sin decir toda la cantidad de obras que se están haciendo para garantizar el agua de quienes estamos y de quienes van a venir”, afirmó.

¿Quién es Milena Quiroga?

Milena Quiroga, alcaldesa de La Paz
Foto: Facebook

Milena Quiroga fue reelecta como alcaldesa de La Paz el 2 de junio de 2024, lo que la convirtió en la primera mujer en mantenerse en el puesto en dos periodos seguidos.

De manera previa se desempeñó como diputada local en la XV Legislatura del Congreso de Baja California Sur. La funcionaria es Ingeniera Civil por el Instituto Tecnológico de La Paz.

Además de desempeñarse en la política, Quiroga cuenta con experiencia en la docencia y como coordinadora de proyectos en diversas corporaciones, así como en la supervisión de avance de obras de edificación u urbanización.

De acuerdo con su currículum, se desempeñó como calculista de hidrología de febrero de 2008 a marzo de 2009 en HIMEX, donde realizó estudios hidrológicos en campo y oficina, así como en la generación de modelos con programas informáticos.

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