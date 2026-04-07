México

¿Por qué se pelearon Kimberly Loaiza, Kenia Os y Juan de Dios Pantoja? Así fue como terminó su amistad

El apoyo económico de Kenia Os durante la crisis médica de la madre de Kimberly Loaiza sorprendió por darse en medio de años de enfrentamientos públicos, acusaciones y división entre fandoms

Guardar
La hospitalización de la madre de Kimberly Loaiza detonó una nueva polémica que involucró a su familia, a Juan de Dios Pantoja y, de forma inesperada, a Kenia Os. (Instagram)
La hospitalización de la madre de Kimberly Loaiza detonó una nueva polémica que involucró a su familia, a Juan de Dios Pantoja y, de forma inesperada, a Kenia Os. (Instagram)

La donación de Kenia Os para cubrir los gastos médicos de la madre de Kimberly Loaiza reactivó uno de los conflictos más conocidos del mundo del entretenimiento en México. El gesto, que fue revelado públicamente por Steff Loaiza, hermana de la influencer, sorprendió por el trasfondo de enemistad que ambas figuras han sostenido durante años.

La cantante depositó 1.5 millones de pesos para apoyar a la familia Loaiza, en medio de una crisis familiar expuesta en redes sociales y marcada por acusaciones cruzadas entre los protagonistas.

¿Qué le pasó a la mamá de Kimberly Loaiza?

Imagen 6GAIDC2K5FGKXKB4PXOQ3RXUTM

El episodio reciente se produjo tras la hospitalización de la madre de Kimberly Loaiza por un infarto.

La influencer y su esposo, Juan de Dios Pantoja, publicaron un video donde aseguraron que habían cubierto cerca de la mitad de los gastos médicos. Este mensaje desató una cadena de respuestas públicas: Steff Loaiza desmintió a Pantoja, denunció falta de apoyo, distanciamiento familiar y lo acusó de manipular a su hermana, y mostró llamadas con el personal médico para respaldar sus dichos.

La controversia escaló cuando Kenia Os entró a escena y realizó la aportación económica, hecho que generó reacciones tanto por el monto como por el contexto de rivalidad histórica entre las involucradas. Steff Loaiza agradeció públicamente la ayuda: “La vida y Dios te lo van a recompensar. No tengo palabras”.

De la amistad al conflicto: el quiebre de Jukilop

Kenia Os y Kimberly Loaiza
(Captura de pantalla/YouTube)

El trasfondo de la rivalidad entre Kenia Os, Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja se remonta a 2018, cuando todos eran creadores de contenido y formaban el grupo Jukilop.

La relación surgió cuando Kenia fue invitada a Mexicali; grabaron videos para YouTube, compartieron éxitos y formaron un equipo cuya popularidad crecía rápidamente. El nombre “Jukilop” deriva de las iniciales de sus integrantes: Ju (Juan), Ki (Kimberly), Lo (Loaiza) y P (Pantoja). Durante esa etapa, Kenia Os se integró plenamente al proyecto, colaborando en videos y contenido que atrajo millones de seguidores.

La ruptura se produjo cuando Kenia Os decidió no renovar un contrato que consideró desventajoso. En su momento, en entrevista con El Escorpión Dorado, explicó: “El problema fue que no quise firmar un contrato que estaba bien horrible… No se me permitió [asesorarme con un] abogado”.

La salida de Kenia fue acompañada por la eliminación de sus videos y la pérdida de control sobre sus redes sociales, lo que afectó su crecimiento digital y motivó un periodo de crisis personal. Según declaró la artista, la pareja reutilizó ideas de contenido y sostuvo que Kenia debía su carrera al grupo, versión que la cantante rechaza.

Kenia Os acusó de sabotaje a JD Pantoja y Kimberly Loaiza.
Kimberly Pantoja se vio envuelta en una nueva polémica con JD Pantoja y Kimberly Loaiza. (Crédito: @keniaos, @juandediospantoja)

El episodio contractual fue solo el inicio del conflicto. Aparecieron acusaciones cruzadas de hackeo de cuentas, plagio de contenido y amenazas sobre la exposición de material personal, así como campañas de desprestigio.

Kenia Os acusó públicamente a la pareja de pagar por campañas negativas en su contra en distintas plataformas. Estas disputas dividieron a sus seguidores en “linduritas” (fans de Kimberly), “pantojitas” (seguidores de Juan de Dios) y “keninis” (simpatizantes de Kenia Os), grupos que continúan defendiendo a sus favoritas en cada nueva polémica.

La polémica revive en redes sociales

Los desencuentros se reactivaron en varias ocasiones. En diciembre de 2023, la controversia se avivó por la filtración de supuestas conversaciones en TikTok, donde el usuario @Diegokmorillo mostró mensajes en los que Kenia Os acusaba a Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza de presionar a empresarios de Mazatlán, Sinaloa, para impedir su contratación.

El propio Juan de Dios Pantoja respondió negando los señalamientos y anunció que consideraba tomar acciones legales. Mientras tanto, Kenia Os optó por no profundizar públicamente, aunque en clips anteriores había manifestado su deseo de no hablar sobre los motivos que le impedían presentarse en Mazatlán, aunque aseguró que buscaría hacerlo en 2024.

Juan de Dios Pantoja y Kenia Os
Fotos: Instagram @juandediospantoja / @keniaos

La reacción de los seguidores no se hizo esperar: los fans de Kenia Os impulsaron el hashtag #JDLATIENEPORDENTRO y promovieron mensajes de cancelación contra la pareja. La polémica también estuvo marcada por la publicación de videos y mensajes antiguos en los que Kenia Os evitaba hablar de la situación, declarando en una ocasión: “Estoy cansada de volver a encender este tema, aunque sea para disculparnos, halagarnos, pelearnos...”, y manifestó temor a reactivar el conflicto y recibir ataques masivos de seguidores de “Jukilop”.

En otra oportunidad, Kimberly Loaiza intentó disculparse públicamente a través de su canal de YouTube, pero Kenia Os se mostró reacia a responder, priorizando su bienestar y el enfoque en su carrera.

La dinámica y la división entre los fandoms de ambas artistas han sido constantes desde la ruptura. Los seguidores han defendido “a capa y espada” a la figura que apoyan, y las acusaciones de sabotaje, plagio y campañas negativas han nutrido el debate en redes sociales durante años.

El enfrentamiento también ha contado con episodios de competencia directa. Varios internautas han señalado que tanto Kimberly Loaiza como Kenia Os lanzaron sencillos musicales el mismo día o han hecho otras actividades similares.

Ambas figuras han desarrollado carreras exitosas tras la separación. Kenia Os ha logrado reconocimiento en la música, colaboraciones con artistas nacionales e internacionales, y lanzó su propia línea de maquillaje, mientras que Kimberly Loaiza ha expandido su carrera como cantante, empresaria, madre y ha colaborado con marcas globales de moda.

Temas Relacionados

Kimberly LoaizaKenia OsJuan de Dios PantojaSteff Loaizamexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Bloqueos y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 7 de abril

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Bloqueos y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 7 de abril

Metro CDMX y Metrobús hoy 7 de abril

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy 7 de abril

Créditos ISSSTE 2026: cómo solicitar uno de los más de 13 mil préstamos que otorgan

El instituto ofrece apoyos económicos sin intermediarios a través de un proceso digital transparente

Créditos ISSSTE 2026: cómo solicitar uno de los más de 13 mil préstamos que otorgan

Mujeres Bienestar 2026: cómo es el pase automático a la Pensión de Adultos Mayores para quienes cumplen 65 años

Las autoridades recomiendan estar atentas a los avisos de la Secretaría del Bienestar en caso de requerir actualización de datos personales

Mujeres Bienestar 2026: cómo es el pase automático a la Pensión de Adultos Mayores para quienes cumplen 65 años

Bloqueos de transportistas: carreteras de México que continúan cerradas hoy 7 de abril

Pese a la reducción de bloqueos reportada por autoridades, usuarios confirman cierres activos en varios puntos clave del país

Bloqueos de transportistas: carreteras de México que continúan cerradas hoy 7 de abril
MÁS NOTICIAS

NARCO

Con AR-15 y una Uzi: caen presuntos integrantes del CJNG en Chiapas

Con AR-15 y una Uzi: caen presuntos integrantes del CJNG en Chiapas

EEUU destaca desmantelamiento de pandillas en África ligadas al Cártel de Sinaloa e infiltración al CJNG

Identifican al noveno minero que fue secuestrado en Concordia, Sinaloa

Qué facciones participaron en una de las mayores masacres entre los Beltrán Leyva y el Cártel de Sinaloa

Los Mazatlecos, la célula que forjó la actividad criminal de “El Chapo Isidro”

ENTRETENIMIENTO

Tunden a Pepe Aguilar por discurso a Peso Pluma tras críticas a los corridos tumbados: “Es la nueva generación de la música mexicana”

Tunden a Pepe Aguilar por discurso a Peso Pluma tras críticas a los corridos tumbados: “Es la nueva generación de la música mexicana”

Alfredo Adame reacciona a la detención de Alberto del Río ‘El Patrón’ por presunta violencia familiar

Christian Nodal reveló cómo Ángela Aguilar lo ha transformado: “La única persona que no me ha pedido nada a cambio”

De secuestro a violencia familiar: los 7 escándalos de Alberto del Río, ‘El Patrón’, exluchador de la WWE

Así fue el respaldo de Mary Carmen Rodríguez en el paso de Alberto del Río por La Granja VIP 2025

DEPORTES

De secuestro a violencia familiar: los 7 escándalos de Alberto del Río, ‘El Patrón’, exluchador de la WWE

De secuestro a violencia familiar: los 7 escándalos de Alberto del Río, ‘El Patrón’, exluchador de la WWE

¿Quién es Mary Carmen Rodríguez Lucero? La esposa de Alberto del Río que lo denunció por violencia

Juego de leyendas México vs Brasil: esta es la lista de figuras que jugarán en el Estadio Azteca

Estadio Guadalajara rumbo al Mundial 2026: cancha recibe certificación de la FIFA

Es un hecho, Canelo Álvarez pausa el boxeo para estudiar la universidad