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EN VIVO: Clima CDMX y resto de México hoy 6 de abril

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este lunes

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06:41 hsHoy
Montañas cubiertas de nieve bajo un cielo nublado, con una ciudad y dos torres de comunicación rojas y blancas en el valle
Las emblemáticas cumbres del Popocatépetl e Iztaccíhuatl amanecen cubiertas de nieve tras una nevada atípica de primavera, vista desde una zona urbana cercana. (X/@TlalpanVecinos)

Frente frío 43 provoca lluvias intensas, evento de “Norte” y marcado descenso de temperatura

El avance del frente frío número 43 sobre el Golfo de México genera lluvias intensas en Tabasco y Chiapas, evento de “Norte” con rachas de hasta 80 kilómetros por hora en Tamaulipas, Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec, además de un descenso térmico en el norte, centro y oriente del país, según el pronóstico actualizado del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este lunes 6 de abril.

De acuerdo con el reporte emitido por el SMN, el sistema frontal interactúa con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical, lo que provoca condiciones de inestabilidad atmosférica y lluvias de fuerte a muy fuerte intensidad en regiones del oriente y sureste, incluida la península de Yucatán. Las precipitaciones más intensas se concentrarán en Tabasco y Chiapas, con acumulados que pueden alcanzar los 150 milímetros (mm). Además, se prevén lluvias de menor intensidad en el noreste mexicano.

La masa de aire polar asociada al frente provoca un marcado descenso de temperaturas en entidades del norte, centro y oriente, así como la formación de densos bancos de niebla en el norte, noreste y oriente del territorio nacional. El SMN informó que durante la madrugada persiste el potencial de caída de nieve o aguanieve en las cimas de los volcanes Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Pico de Orizaba.

El pronóstico oficial detalla que el evento de “Norte” continuará a lo largo del lunes, con rachas de viento de 60 a 80 km/h en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Las autoridades advirtieron que estas condiciones pueden provocar caídas de árboles y anuncios, así como incremento del oleaje en las zonas costeras afectadas.

En cuanto al litoral, el SMN prevé oleaje de 2 a 3 metros en la costa occidental de Baja California, costas de Tamaulipas y Veracruz, así como en el Golfo de Tehuantepec. En tanto, se mantiene el mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros en costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

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