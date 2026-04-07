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¿En qué consiste la Ley General contra el feminicidio en México? Estos son los puntos clave de la iniciativa que cambiaria el rumbo del país

Esta iniciativa de ley se prevé que sea discutida en el Senado de la República esta semana, tras el receso de Semana Santa

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El Secretariado Ejecutivo registró 40 nuevos casos de feminicidio en febrero. | Jovani Pérez
Ley general contra el feminicidio en México. INFOBAE | Jovani Pérez

Hace unas semanas la presidenta de México, Claudia Sheinbaum presentó la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, con el objetivo de implementar múltiples acciones que castiguen a las personas que cometan este delito.

Con condenas de entre 40 y 70 años y multas de mil a dos mil UMS, se busca homologar este crimen en todo el país, obligando a las autoridades a investigar el asesinato violento de mujeres con perspectiva de género desde la apertura de la carpeta.

Esta iniciativa de ley, que se compone de 52 artículos distribuidos en ocho títulos, se prevé que sea discutida en el Senado de la República esta semana, tras el receso de Semana Santa. Al mismo tiempo, al ser contemplada como una legislación general deberá aprobarse de forma individual en cada uno de los estados.

Su aprobación marcaría un avance en materia de violencia contra la mujer, y una oportunidad para frenar las altas cifras de feminicidios en México.

Se enviará una iniciativa para modificar la metodología en la que se investigan los feminicidios en México.
Sheinbaum presenta la Ley General contra el feminicidio. (Infobae México)

Puntos clave de la Ley General contra el feminicidio

  • Homologación Nacional

El delito de feminicidio se configura cuando una persona priva de la vida a una mujer por razones de género. Entre los elementos que lo caracterizan se encuentran la violencia sexual, agresiones motivadas por prejuicios o estereotipos, antecedentes de violencia contra la víctima y condiciones de desigualdad de poder, como cuando se trata de una niña, adolescente, adulta mayor, una mujer embarazada o con alguna discapacidad.

  • Investigación obligatoria

La iniciativa establece que el Ministerio Público podrá solicitar productos de inteligencia y servicios periciales para fortalecer las investigaciones. También plantea que la Fiscalía General de la República y las fiscalías locales cuenten con unidades especializadas que garanticen atención continua, con protocolos específicos y perspectiva de género. Se analizarán antecedentes de violencia, aun sin denuncias previas, y toda muerte violenta de mujeres será investigada como feminicidio. El proceso buscará la verdad y la reparación del daño, evitando estereotipos. Además, contempla medidas de igualdad y protección a menores en orfandad, así como la obligación de respetar la dignidad de las víctimas.

  • Penas contra el feminicidio

La propuesta plantea sancionar este delito con penas de 40 a 70 años de prisión y multas de mil a 2 mil UMAS. Estas penalizaciones aumentarán hasta en una mitad cuando la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor, esté embarazada, tenga discapacidad, o sea periodista, defensora de derechos o migrante. Por otro lado, aplicará el incremento si se emplearon sustancias como ácido o si el responsable es servidor público. Además, no se permitirá justificar el delito bajo ninguna circunstancia. El agresor perderá derechos como la patria potestad y herencia, quedará inhabilitado para cargos públicos y no podrá acceder a beneficios como libertad anticipada o amnistía.

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