A 21 años del desafuero de AMLO: el episodio que marcó la política mexicana rumbo a 2006

Vicente Fox y el PRI impulsaron el proceso de desafuero de López Obrador por el caso del predio 'El Encino', generando una fuerte reacción social. | Foto: Jovani Pérez - Infobae México

Este martes 7 de abril de 2026 se cumplen 21 años del proceso de desafuero impulsado por Vicente Fox Quesada contra Andrés Manuel López Obrador, quien entonces se desempeñaba como jefe de Gobierno del Distrito Federal y buscaba contender por la Presidencia en 2006.

En ese contexto, el gobierno federal, con respaldo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), promovió un proceso penal en su contra por el presunto desacato a una orden judicial relacionada con el predio conocido como “El Encino”. Aunque los trabajos en el lugar fueron suspendidos, se argumentó que el cumplimiento había sido tardío, por lo que se responsabilizó al entonces mandatario capitalino.

El caso desató una intensa reacción social, ya que López Obrador se perfilaba como uno de los principales contendientes electorales. Diversos sectores interpretaron el desafuero como una maniobra política para excluirlo de la contienda presidencial.

A pesar del intento, el proceso no logró impedir su participación. El gobierno federal solicitó el juicio de desafuero ante el Congreso de la Unión para que enfrentara las acusaciones, pero el episodio terminó por fortalecer su imagen como líder de la izquierda, al presentarlo como un actor político enfrentado a las estructuras del poder.

Figuras como Carlos Salinas, Vicente Fox y Santiago Creel fueron señaladas por López Obrador como responsables de un ataque político en su contra. | Gobierno federal

Durante ese periodo, López Obrador encabezó múltiples movilizaciones, incluida la llamada “marcha del silencio”, acompañado por miles de simpatizantes. El propio político sostuvo que el proceso fue un ataque orquestado por figuras como Carlos Salinas de Gortari, el entonces presidente Fox y el excandidato presidencial Santiago Creel.

El caso también generó pronunciamientos de intelectuales y actores políticos, lo que presionó al gobierno a buscar una salida política. A partir de entonces, López Obrador impulsó una estrategia de “resistencia civil”, enfocada en denunciar su posible exclusión del proceso electoral.

Años después, tras recorrer el país y consolidar un movimiento político propio —que derivó en la creación de Morena—, López Obrador llegó a la Presidencia en 2018, luego de dos intentos fallidos en 2006 y 2012.

Morena y legisladores recuerdan el desafuero a 21 años

En el aniversario, figuras de Morena recordaron el episodio como uno de los momentos clave de la política contemporánea en México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo referencia al tema durante su conferencia matutina, mientras que el partido difundió materiales audiovisuales de la época en sus redes sociales.

Por su parte, la senadora Martha Lucía Mícher Camarena se pronunció en tribuna sobre el proceso, al que calificó como un acto de injusticia que no debe repetirse.

“El desafuero lamentablemente sí se realizó, pero no se encarceló, como se pretendía, al futuro presidente de México. Por eso necesitamos decirle a este país que no va a repetirse jamás un acto de impunidad”.

La senadora Martha Lucía Mícher destacó la participación ciudadana y el surgimiento de la Cuarta Transformación a raíz del desafuero de López Obrador.| l (Senadores Morena)

La legisladora también reivindicó el origen del movimiento político que derivó en la llamada Cuarta Transformación: “Nació para la justicia, nació para transformar este país y no para cometer actos como los que se cometieron contra el movimiento de izquierda más importante”.

Mícher recordó además la participación ciudadana durante las protestas: Sabíamos las incomodidades que provocábamos, pero también que teníamos que levantar la voz contra la injusticia. Me siento muy orgullosa porque ahí estuve defendiendo, con mis desvelos, cocinando para la gente y recibiendo la bondad de la población que nos apoyó durante casi un mes”.

Al referirse al desenlace político de los años posteriores, agregó: Se realizaron las elecciones, Andrés Manuel ganó; hubo un fraude electoral y ahora gobernamos.