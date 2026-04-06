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Supernova Génesis 2026: así se encendió la rivalidad entre Lupita Villalobos y Kim Shantal rumbo al combate

Ambas competidoras calientan los ánimos previo a la pelea

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Instagram/@lupitavillalobossbeltran//@kimshantal
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La tensión aumentó en la antesala del Supernova Génesis 2026, evento que enfrentará a dos figuras centrales del mundo digital: Lupita Villalobos y Kim Shantal. La pelea de exhibición entre ambas, programada para el 26 de abril en la Arena Ciudad de México, se convirtió en el epicentro de una confrontación verbal que superó cualquier expectativa.

El intercambio de declaraciones en redes sociales y entrevistas ha marcado la previa del combate. Villalobos, integrante de Las Alucines, insistió en una entrevista publicada por una revista francesa: “Yo nunca he perdido nada; ella dice que siempre ha perdido todo; yo, todo lo que hago, lo gano”. Esta afirmación, cargada de confianza, encendió los ánimos y posicionó la pelea como un duelo de estilos y personalidades.

La disputa entre ambas creadoras de contenido surgió en el contexto de la preparación para el evento, a pesar de que antes no existía una rivalidad declarada. Durante los días previos, las diferencias de carácter quedaron expuestas: Villalobos apostó por la ironía y el humor, mientras que Shantal prefirió un tono más serio y directo al momento de responder.

En uno de los episodios más comentados, Kim Shantal utilizó su cuenta de X para responder a los comentarios de su contrincante. En su mensaje, rechazó las comparaciones y marcó distancia: “Te molestó que no imitara tu personalidad de niña boba… pues no va conmigo”, escribió. Además, cuestionó la actitud de Villalobos respecto a la preparación para la pelea y la acusó de despreciar su esfuerzo en el entrenamiento.

Shantal profundizó en su postura con una aclaración sobre su trayectoria: “A mí no me conocen por ti. Yo ya tenía nueve realities y varios años de trayectoria antes de que siquiera empezaras en YouTube. Y la verdad, tu cotorreo pedorro y repetitivo me aburrió muy rápido”. El mensaje, que resonó entre seguidores de ambas, consolidó el clima de rivalidad.

El origen de la confrontación entre Lupita Villalobos y Kim Shantal

La disputa entre las dos influencers no había existido antes del anuncio del combate. Fue durante los entrenamientos y la promoción del Supernova Génesis cuando surgieron los primeros roces. Según lo relatado por ambas, las diferencias personales y la forma en que cada una vive la exposición pública influyeron en la escalada del conflicto.

Villalobos se definió como alguien que nunca ha perdido y que siempre responde con humor a los ataques. Por el contrario, Shantal proyectó una imagen más reservada y enfocada en su preparación. La dinámica de sus interacciones públicas ha sido seguida de cerca por sus seguidores, quienes esperan que el enfrentamiento en el ring resuelva la tensión acumulada.

Para quienes se preguntan por qué pelean Lupita Villalobos y Kim Shantal, la respuesta va más allá de un simple duelo deportivo. La pelea de exhibición se transformó en un escenario donde se confrontan dos trayectorias y dos formas opuestas de entender el éxito y la popularidad en las redes sociales.

Reacciones y expectativas rumbo al Supernova Génesis

El Supernova Génesis 2026 no solo enfrentará a Villalobos y Shantal. El evento también incluye a otras figuras del espectáculo como Mario Bautista y Aarón Mercury, quienes protagonizan otra de las peleas esperadas por el público. La organización del evento eligió a la pelea entre Villalobos y Shantal como la estelar, lo que aumentó la expectativa en torno al resultado.

Durante la preparación, surgieron distintos episodios polémicos, entre ellos acusaciones en redes sociales y declaraciones cruzadas sobre la profesionalidad y el compromiso con el entrenamiento. Cada declaración pública añadió un nuevo capítulo a la confrontación, alimentando la expectativa en torno a lo que sucederá en la Arena Ciudad de México.

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