Por qué están cancelando a Wendy Guevara y Paola Suárez: qué han dicho Las Perdidas de la severa polémica

Por qué están cancelando a Wendy Guevara y Paola Suárez: qué han dicho Las Perdidas de la servera polémica (Foto: RS)

La polémica alcanzó a las integrantes de Las Perdidas luego de que usuarios en redes sociales exigieran la cancelación de Wendy Guevara y Paola Suárez por viejos comentarios sobre menores de edad.

Los videos, grabados en los inicios de sus carreras como influencers, fueron rescatados y viralizados, lo que generó un debate sobre los límites del humor y la responsabilidad de los creadores de contenido.

La situación llevó a Wendy Guevara a ofrecer una disculpa pública y a reconocer la gravedad de sus palabras, mientras la presión en redes no ha cedido.

El origen de la controversia de Las Perdidas

La discusión se reactivó cuando videos antiguos donde Wendy Guevara, acompañada por Paola Suárez, hacía bromas relacionadas con menores de edad, resurgieron en plataformas como TikTok y Twitter.

Los comentarios, calificados de inapropiados por gran parte de la audiencia, provocaron que internautas exigieran la cancelación de ambas figuras.

El origen de la controversia de Las Perdidas (Instagram/@soywendyguevaraoficial)

Guevara, conocida por su presencia como influencer y presentadora, fue señalada por expresar atracción hacia personas jóvenes en tono de broma.

La viralización de estos fragmentos reavivó el debate sobre la responsabilidad de los influencers ante sus audiencias, especialmente cuando el público incluye adolescentes y niños.

La respuesta de Wendy Guevara

Ante la presión mediática, Wendy Guevara enfrentó a los reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En una entrevista ante diversos medios, la influencer admitió que sus bromas fueron un error, reconociendo el peso de sus palabras y la falta de conciencia que tenía en ese momento.

Entre las declaraciones más destacadas, Guevara afirmó: “Eso fue hace muchos años, no justifico eso porque es un tema delicado. Yo fui una persona que fue violada cuando tenía 7 años, 8 años… Obviamente nosotras estábamos jugando, queríamos ser polémicas, éramos muy verdes en ese tiempo, ahora ya que somos un poquito más curtidas en redes sociales sabemos que esos temas son muy delicados y muy fuertes y yo sé que la gente se molesta, obvio porque estás hablando de un niño, una niña, yo pido disculpas a todos”.

Foto: (FB/Wendy Guevara)

La influencer insistió en que nunca tuvo intenciones de herir a nadie y que ha aprendido sobre los límites del humor en redes sociales. “Tengo mucho público de niños que me quiere por el meme de la trenza, entonces no hay una denuncia, no hay nada. La gente que me escribe, le digo: ‘Ve y denuncia, mi amor’, porque uno no puede lavarse las manos y justificar, no lo puedo justificar porque sí es un comentario feo, denigrante… pero es un error, soy humano, a veces decimos tonterías”, explicó Guevara ante los medios.

Reacciones en redes sociales contra Las Perdidas

La disculpa de Wendy Guevara no detuvo el llamado a la cancelación. Diversos usuarios en redes sociales señalaron que los comentarios no pueden considerarse simples bromas y que jamás se debe trivializar la corrupción de menores.

Una creadora de contenido popular en TikTok remarcó que el fanatismo no debe nublar el juicio del público y que acciones similares han tenido consecuencias para otros famosos.

Paola Suárez y la ausencia de respuesta directa

Hasta el momento, Paola Suárez no ha emitido una postura formal frente a la reactivación de la polémica. Su silencio ha sido interpretado por algunos usuarios como indiferencia, lo que mantiene su nombre en tendencia y dentro de la conversación pública.

Las primeras acusaciones contra Suárez surgieron a partir de comentarios sobre su preferencia por hombres jóvenes, aunque la influencer no ha ofrecido declaraciones al respecto.

Paola Suárez y la ausencia de respuesta directa

La controversia en torno a Wendy Guevara y Paola Suárez continúa generando debate y nuevas reacciones en redes sociales.

El colectivo Las Perdidas enfrenta un escenario de escrutinio intensificado, en el que las disculpas públicas y la reflexión sobre el pasado no han conseguido frenar el llamado a la cancelación por parte de sectores de la audiencia.