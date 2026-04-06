EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de abril: detienen a dos por robo durante falsa compra de auto en Álvaro Obregón

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Secretaría de Marina, detuvieron a dos personas señaladas por despojar de dinero en efectivo a un hombre de 50 años que acudió a una cita para adquirir un vehículo contactado por redes sociales; la intervención ocurrió en la colonia Tepeaca, tras un reporte del C2 Poniente y el seguimiento mediante cámaras de videovigilancia que permitió ubicar y asegurar a los presuntos responsables.
Autoridades federales capturaron en Quintana Roo a dos presuntos integrantes de una organización delictiva con operaciones internacionales, entre ellos Remigio “N”, alias “Milo”, señalado como responsable de coordinar recursos y actividades del grupo; de acuerdo con información oficial, enfrenta una solicitud de extradición a Estados Unidos por delitos de tráfico de personas y delincuencia organizada, tras un operativo conjunto en el que participaron fuerzas federales y estatales.
Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas reportaron el hallazgo de nueve fosas clandestinas con más de 30 restos humanos en el municipio de Sonoyta, Sonora, como resultado de jornadas realizadas entre marzo y abril (durante este fin de semana) en el noroeste del estado.
Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas reportaron la localización de nueve fosas clandestinas con más de 30 restos humanos en el municipio de Sonoyta, Sonora, como resultado de jornadas realizadas entre marzo y abril (durante este fin de semana) en el noroeste del estado.
Un paro nacional convocado por la Asociación Nacional de Transportistas y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano prevé iniciar a las 7:00 horas con bloqueos en carreteras estratégicas del país, incluidos accesos a la Ciudad de México como las autopistas México–Querétaro, México–Pachuca, México–Cuernavaca y México–Puebla, así como vialidades del Estado de México como el Circuito Exterior Mexiquense y el Arco Norte; las movilizaciones contemplan cierres totales y parciales en rutas clave para el transporte de mercancías, con duración indefinida.