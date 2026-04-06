EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de abril: detienen a dos por robo durante falsa compra de auto en Álvaro Obregón

Transportistas alistan megabloqueo en accesos a la CDMX y carreteras clave en al menos 20 estados este 6 de abril

Un paro nacional convocado por la Asociación Nacional de Transportistas y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano prevé iniciar a las 7:00 horas con bloqueos en carreteras estratégicas del país, incluidos accesos a la Ciudad de México como las autopistas México–Querétaro, México–Pachuca, México–Cuernavaca y México–Puebla, así como vialidades del Estado de México como el Circuito Exterior Mexiquense y el Arco Norte; las movilizaciones contemplan cierres totales y parciales en rutas clave para el transporte de mercancías, con duración indefinida.