El mensaje del SAT que no debes ignorar: Cómo saber si entraste en “Revisión Profunda” este 2026

Las diferencias entre lo declarado y lo facturado son el principal motivo que detona el proceso de revisión profunda. (VisualesIA/Infobae México)

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede iniciar revisiones cuando detecta que la información de un contribuyente no coincide con lo que tiene registrado en sus sistemas. Esto no ocurre de forma automática ni sorpresiva, sino a partir de señales concretas como declaraciones no presentadas, datos incompletos o diferencias entre ingresos reportados y comprobantes fiscales.

Una de las primeras alertas es el llamado requerimiento de obligaciones omitidas. Esto sucede cuando el SAT identifica que no se presentó una declaración en el plazo correspondiente. En ese caso, envía un aviso (al buzón tributario) en el que señala qué falta y solicita que se regularice la situación.

El trámite de respuesta se hace en línea, a través de “Mi portal”, donde el contribuyente debe ingresar con su RFC y contraseña, explicar el motivo y adjuntar documentos que respalden su aclaración.

Otro escenario se presenta cuando la autoridad cruza información de distintas fuentes, como facturas electrónicas, declaraciones de terceros o reportes de pagos. Si encuentra diferencias, puede emitir un oficio para pedir explicaciones o incluso solicitar una entrevista de vigilancia profunda, que puede ser presencial o en línea.

En esas entrevistas, el SAT expone directamente las inconsistencias detectadas y da un plazo para corregir o justificar la información. También puede pedir aclaraciones por correo electrónico, dependiendo del tipo de caso.

En la práctica, este tipo de revisión se puede detectar porque el contribuyente empieza a recibir notificaciones formales o invitaciones a aclarar su situación. No es un proceso inmediato de sanción, pero sí un seguimiento más detallado de la información fiscal.

¿Cómo evitar la revisión profunda?

Para evitar entrar en este tipo de revisión, lo más importante es cumplir con las declaraciones en tiempo y forma y asegurarse de que los datos coincidan con los registros del propio sistema fiscal. Las diferencias entre lo declarado y lo facturado son el principal motivo que detona estos procesos.

También es posible corregir errores antes de que escalen, siempre que el contribuyente responda dentro de los plazos establecidos y entregue la documentación necesaria para justificar o ajustar su información.

En general, la llamada “revisión profunda” no es una sanción en sí misma, sino un mecanismo de verificación para confirmar que la información fiscal es consistente. Detectarla a tiempo depende, sobre todo, de estar atento a los avisos y responder dentro de los tiempos que marca la autoridad.