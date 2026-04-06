¿Adiós al efectivo?: Sheinbaum presenta plan para bancarizar a millones y digitalizar los pagos en México

Una estrategia respaldada por varias dependencias busca fortalecer la economía formal, promoviendo instrumentos de pago digitales y apoyos para emprendedores mediante esquemas diseñados para llegar a sectores tradicionalmente excluidos. (Infobae-Itzallana)

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este lunes, durante la conferencia matutina, una agenda de trabajo conjunta con la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, el SAT y la banca comercial. El plan se estructura en tres ejes: digitalizar los pagos, incorporar al sistema financiero a quienes trabajan en la informalidad y ampliar el acceso al crédito para micro y pequeñas empresas.

La meta es clara: que cualquier persona pueda pagar con el celular en un puesto de tacos, abrir una cuenta bancaria sin necesitar RFC y, por primera vez, acceder a crédito formal. El gobierno toma como modelo la revolución de pagos digitales en India, una de las experiencias más exitosas a nivel mundial.

Menos billetes, más celular

El primer objetivo es reducir el uso del efectivo en la economía mexicana. Para lograrlo, el gobierno impulsará esquemas de pago electrónico que funcionen desde grandes empresas hasta el comercio más pequeño del barrio.

La apuesta no es menor: México sigue siendo una economía predominantemente en efectivo, lo que dificulta la fiscalización, favorece la informalidad y limita el acceso a servicios financieros para millones de personas.

Una estrategia respaldada por varias dependencias busca fortalecer la economía formal, promoviendo instrumentos de pago digitales y apoyos para emprendedores mediante esquemas diseñados para llegar a sectores tradicionalmente excluidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una cuenta bancaria sin necesidad de RFC

Uno de los anuncios más llamativos es la posibilidad de abrir una cuenta bancaria sin estar registrado ante el SAT. Estas cuentas, conocidas como cuentas nivel 2 y nivel 3, buscan incorporar al sistema financiero a quienes trabajan en la informalidad pero que hoy solo operan con efectivo.

La lógica es simple: primero bancarizar, después formalizar. Un esquema que ya funcionó en India, China y otros países donde la penetración del efectivo era tan alta como en México.

“Que la gente que no tiene su RFC pueda primero bancarizarse y después ya formalizarse”, explicó Sheinbaum.

El Banxico, más allá de la inflación

La estrategia también viene respaldada por una lectura distinta del mandato del Banco de México. El economista Jorge Flores, director del Observatorio Newsoring, argumentó en un artículo publicado en la revista Fortuna que el artículo 28 constitucional vincula la estabilidad del peso no solo con el control de la inflación, sino también con el fomento económico, la competitividad y el empleo.

Bajo esa interpretación, Banxico tiene margen —y obligación— de participar activamente en el impulso al crédito productivo, algo que la institución ya viene haciendo, según destacó la propia presidenta.

La experiencia de India como espejo: riesgos y posibilidades para la agenda de pagos digitales en México REUTERS/Henry Romero

Más crédito para quien menos tiene

El tercer pilar de la estrategia es la ampliación del crédito para micro y pequeñas empresas, el segmento que más dificultades enfrenta para acceder al financiamiento formal. La banca comercial ya se comprometió a aumentar su cartera en este sector.

Con estas tres líneas de acción, el gobierno apuesta a que menos efectivo signifique más transparencia, menos evasión fiscal y más crecimiento para los sectores que históricamente han quedado fuera del sistema financiero.

El reto es mayúsculo, pero el ejemplo indio demuestra que es posible: en menos de una década, ese país pasó de una economía dominada por el cash a procesar miles de millones de transacciones digitales al mes.