México

Viaja seguro en Semana Santa: Ángeles Verdes ofrece auxilio rápido con su app móvil

La herramienta identifica la ubicación exacta del usuario y envía la unidad más cercana, optimizando tiempos de respuesta

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Además del auxilio mecánico, se brinda información turística, orientación sobre carreteras y apoyo integral a los viajeros. Foto: (Secretaría de Turismo)
Además del auxilio mecánico, se brinda información turística, orientación sobre carreteras y apoyo integral a los viajeros. Foto: (Secretaría de Turismo)

En el marco de la temporada vacacional de Semana Santa 2026, la Dirección General de Servicios al Turista Ángeles Verdes refuerza la atención a las y los viajeros en carretera mediante el uso de tecnología de punta, destacando su aplicación móvil “Ángeles Verdes”.

Esta herramienta permite solicitar auxilio de forma rápida y precisa gracias a la geolocalización en tiempo real, lo que garantiza la identificación exacta del usuario y el envío inmediato de la unidad más cercana, optimizando los tiempos de respuesta y mejorando la eficiencia en la atención a los turistas.

La aplicación, disponible para dispositivos iOS y Android, representa un avance significativo en la forma de brindar acompañamiento en carretera. Gracias a ella, el equipo de Ángeles Verdes puede localizar con exactitud a los viajeros y proporcionar asistencia de manera más rápida, asegurando un apoyo integral en cualquier punto del trayecto. Además del auxilio mecánico, la institución ofrece información turística confiable, orientación sobre el estado de las carreteras y atención personalizada a través de sus diversos canales de comunicación.

Su aplicación móvil “Ángeles Verdes” permite solicitar auxilio de manera rápida y precisa gracias a la geolocalización en tiempo real. Foto: ()
Su aplicación móvil “Ángeles Verdes” permite solicitar auxilio de manera rápida y precisa gracias a la geolocalización en tiempo real. Foto: ()

En este contexto, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, invitó a los mexicanos a aprovechar la temporada para recorrer el país y disfrutar de su riqueza cultural y turística por carretera.

“Las y los mexicanos tenemos que turistear por los 32 estados. Cada uno tiene un imperdible en Semana Santa: procesiones, carteleras y actividades únicas. Los invito a conocer las experiencias ya listas en los diferentes estados, de cocineras tradicionales y talleres artesanales, y a vivir la Semana Santa en todo México a través de sus carreteras, con la seguridad de que un Ángel Verde los acompaña”, expresó.

Para atender el incremento en la movilidad turística, que se encuentra entre las más altas del año, Ángeles Verdes desplegó 550 elementos en las principales carreteras del país, apoyados por 150 personas dedicadas a la operación de la línea de atención 078.

La Dirección General de Servicios al Turista Ángeles Verdes refuerza la atención a viajeros en carretera durante Semana Santa 2026. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
La Dirección General de Servicios al Turista Ángeles Verdes refuerza la atención a viajeros en carretera durante Semana Santa 2026. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El operativo, activo desde el 25 de marzo y vigente hasta el 12 de abril, abarca 230 rutas a nivel nacional, con énfasis en los corredores turísticos más transitados, asegurando presencia y atención oportuna en las 32 entidades federativas.

La directora general de Servicios al Turista Ángeles Verdes, Sandra Díaz Guevara, destacó la relevancia de esta temporada para la movilidad de los viajeros y reafirmó el compromiso de la institución: “Este año cumplimos 64 años al servicio de las y los turistas en México, consolidando una labor basada en la experiencia, la confianza y el acompañamiento permanente en carretera”.

Finalmente, la institución recomienda a quienes viajen durante Semana Santa planificar sus rutas con anticipación, considerar los tiempos de traslado, revisar las condiciones de las carreteras y mantenerse informados sobre el clima. Estas medidas permitirán a los turistas disfrutar de un viaje seguro, sin contratiempos, y aprovechar al máximo la riqueza cultural y turística que México ofrece durante esta temporada.

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