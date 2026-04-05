México

Semana Santa bajo alerta: playas del Golfo de México reciben casi 900 toneladas de hidrocarburos

Autoridades activaron operativos de emergenciaen 48 playas; crece la preocupación por el impacto ambiental, turístico y sanitario

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Las autoridades desplegaron recursos terrestres, marítimos y aéreos para mitigar la emergencia, logrando la recolección de toneladas de residuos y beneficiando tanto a zonas turísticas como a comunidades pesqueras afectadas. (Infobae-Itzallana)
Las autoridades desplegaron recursos terrestres, marítimos y aéreos para mitigar la emergencia, logrando la recolección de toneladas de residuos y beneficiando tanto a zonas turísticas como a comunidades pesqueras afectadas. (Infobae-Itzallana)

Mientras millones de mexicanos planeaban sus vacaciones de Semana Santa rumbo al Golfo de México, un operativo de emergencia trabaja a contrarreloj para limpiar las playas de uno de los derrames más significativos de los últimos años.

El grupo interinstitucional que atiende la crisis informó que ya se recolectaron 889.4 toneladas de hidrocarburo en 48 playas de Veracruz, Tabasco y Campeche.

El origen del desastre: un buque y emanaciones naturales

Las manchas de crudo comenzaron a registrarse desde enero de 2026, aunque las alertas oficiales se intensificaron a principios de marzo. Las autoridades atribuyen la contaminación a tres fuentes: el derrame de un buque y dos emanaciones naturales de petróleo frente a la Sonda de Campeche, zona donde opera el histórico campo petrolero de Cantarell.

El comunicado fue firmado de forma conjunta por las Secretarías de Marina, Medio Ambiente y Energía, además de Pemex, Profepa y la ASEA, entre otras dependencias federales y locales.

Posicionamiento de diversas organizaciones sobre el derrame de hidrocarburos que contaminó cientos de kilómetros de costas en Tabasco, Veracruz y Tamaulipas
Posicionamiento de diversas organizaciones sobre el derrame de hidrocarburos que contaminó cientos de kilómetros de costas en Tabasco, Veracruz y Tamaulipas

Un operativo de tierra, mar y aire

El despliegue para contener la crisis es considerable:

  • 3 mil 145 elementos de dependencias federales y municipales
  • 25 buques y embarcaciones en operaciones marítimas
  • 9 aeronaves y 6 drones —tres aéreos y tres submarinos—
  • 2 mil metros de barreras de contención instaladas
  • 475 recorridos en más de 630 kilómetros de costa

Las autoridades también realizan sobrevuelos de reconocimiento sobre la plataforma marina de Cantarell y toman muestras de hidrocarburo con cadena de custodia para determinar responsabilidades.

32 playas limpias, 16 aún afectadas

De las 48 playas impactadas, 32 ya quedaron libres de contaminante, mientras que 16 permanecen con afectaciones activas. Pemex reportó haber atendido 112 kilómetros de litoral, con residuos concentrados y trasladados conforme a la normatividad ambiental vigente.

El fenómeno ha ocurrido bajo condiciones meteorológicas que han complicado la contención del material nocivo
Las playas de tres estados permanecen bajo vigilancia luego del incidente atribuido a varios orígenes, mientras que diversas instituciones federales supervisan la remediación ambiental y entregan apoyos económicos a quienes resultaron afectados Crédito: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Las comunidades pesqueras, en el centro del daño

El impacto no es solo ambiental. Las comunidades que viven del mar han visto paralizada su actividad. Ante ello, Pemex contrató de forma temporal a pescadores y pobladores de municipios como Agua Dulce, Coatzacoalcos, Pajapan y Paraíso, entre otros, para sumarse a las labores de limpieza.

Adicionalmente, a partir del 6 de abril, la Conapesca entregará 15 mil pesos a cada uno de los 3 mil 379 pescadores de Tabasco y Veracruz afectados, con una inversión total de 50.6 millones de pesos.

La naturaleza, también en riesgo

Semarnat vigila nueve áreas naturales protegidas y monitorea cerca de 300 mil hectáreas de manglar y zonas de anidación de tortugas. Al 31 de marzo, seis de esas áreas ya no registraban arribo de contaminantes, aunque ocho presentaron presencia mínima de hidrocarburos en algún momento.

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