México

Procesan a sujeto que intentó ocultar el asesinato de un hombre como suicidio en CDMX: le robó 15 mil pesos y otros objetos

El implicado abrió las llaves de gas del inmueble para simular que había sido una muerte accidental

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Detenido en CDMX por intentar ocultar un asesinato como suicidio
Foto: FGJCDMX

Adrián “N” fue detenido por su presunta implicación en el ocultamiento del asesinato de un hombre en la Ciudad de México.

El sujeto es acusado por la Fiscalía General de Justicia capitalina de los delitos de homicidio y robo calificados, luego de que fue localizado y posteriormente detenido en el municipio de San Andrés Cholula, Puebla.

De acuerdo con los datos, el caso se originó tras el hallazgo del cuerpo de un hombre que fue contactado a través de una aplicación de mensajería instantánea, en circunstancias que inicialmente sugirieron un suicidio.

La investigación se encaminó gracias a la denuncia de la madre de la víctima, quien relató que el 3 de julio de 2023, al detectar un fuerte olor a gas, ingresó a la vivienda de su hijo y lo encontró sin vida, con signos de ahorcamiento.

Además, en el domicilio se percató que hacían falta diversos objetos de valor y 15 mil pesos en efectivo. El análisis de cámaras de vigilancia, testimonios y un dispositivo electrónico aportado por la familia resultaron determinantes para identificar al presunto responsable.

Las autoridades expusieron que la necropsia y los dictámenes periciales en fotografía, química y mecánica de hechos confirmaron que la muerte se debió a una agresión física, descartando la hipótesis inicial de suicidio. El agente del Ministerio Público reunió los elementos necesarios para solicitar una orden de aprehensión.

Detención y traslado del imputado

ssc CDMX
Su detención se realizó en colaboración con autoridades del estado de Puebla. (Foto: SSC)

Agentes de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), localizaron y aseguraron a Adrián “N” en San Andrés Cholula. Posteriormente, fue trasladado a la Ciudad de México, donde quedó a disposición del juez de control.

Durante la audiencia realizada el 27 de marzo de 2026, el representante del Ministerio Público formalizó la imputación y obtuvo la vinculación a proceso del acusado. La autoridad judicial determinó la medida cautelar de prisión preventiva y estableció un plazo de dos meses para completar la investigación complementaria.

En este caso, la Fiscalía CDMX destacó su política de actuar con rigor y fortalecer el acceso a la justicia para las víctimas, enfatizando la importancia de integrar pruebas sólidas para llevar ante los tribunales a los responsables de delitos graves.

Detienen a hombre que intentó sustraer mercancía de una tienda sin pagar en CDMX

Este domingo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México llevaron a cabo la detención de un hombre que intentó llevarse mercancía de un establecimiento comercial de la alcaldía Coyoacán sin pagarlo.

De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron en el centro comercial ubicado en Anillo Periférico Sur, colonia Jardines del Pedregal, cuando un empleado del área de prevención de pérdidas denunció que tenían retenido a un hombre que había intentado sacar de la tienda mercancía valuada en 20 mil 374 pesos.

Al arribar al sitio, los uniformados le realizaron una revisión al hombre de 25 años de edad, a quien le aseguraron 26 pantalones de diferentes marcas y modelos, de los cuales no pudo acreditar su compra con ticket de pago.

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