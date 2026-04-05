“No son cifras, son vidas”: el EZLN exige memoria y verdad por los desaparecidos de México

En una semana que dejó al descubierto la fractura institucional de México frente a su crisis de desapariciones, una voz llegó desde Chiapas para cortar el debate político con una sola frase: las víctimas “no son un número a manosear en los medios de comunicación, sino personas con nombre, historia y vínculos”.
La pronunció el capitán Marcos, líder del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), resonó como un reproche directo a todos los actores que en días previos habían convertido el dolor de las familias en un campo de batalla político.
La semana que antecedió: la ONU, el gobierno y una grieta institucional
El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU anunció que llevará el caso de México ante la Asamblea General de Naciones Unidas, tras identificar indicios fundados de desapariciones forzadas generalizadas.
El organismo documentó que México acumula 819 acciones urgentes entre 2012 y febrero de 2026 —el 38 por ciento del total global— y que solo en los últimos cinco meses se registraron 40 nuevas solicitudes.
La respuesta del gobierno mexicano fue un rechazo frontal. En un comunicado conjunto, calificó el informe de “tendencioso” y argumentó que el procedimiento internacional está diseñado para casos donde el Estado se niega a actuar, lo cual —sostuvo— no corresponde a la realidad actual del país.
Señaló además posibles conflictos de interés en integrantes del comité y defendió las reformas legislativas aprobadas en julio de 2025.
La fractura no quedó ahí. Mientras la CNDH de Rosario Piedra respaldó en los hechos la postura gubernamental al descalificar el reporte por basarse en “posturas sesgadas de ONG”, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México tomó el camino opuesto y celebró el dictamen como una oportunidad de diálogo constructivo. Dos comisiones, dos lecturas, una misma crisis.
El EZLN como contrapunto moral
Fue en ese clima de disputa institucional donde el capitán Marcos tomó la palabra en el Cideci-Unitierra de San Cristóbal de las Casas, durante el último día del encuentro Semillero Abril 2026. Y no habló de informes ni de convenciones internacionales. Habló de personas.
Denunció que la lucha de colectivos y organizaciones de búsqueda “ha sido utilizada con fines político-partidistas”, y alertó sobre intentos sistemáticos de cooptación, manipulación y silenciamiento.
Para el líder zapatista, la resistencia genuina solo es posible cuando los movimientos tienen claridad sobre su historia y sus objetivos. “Sólo así no se rinden, no se venden y no claudican”, afirmó.
Ayotzinapa, presente
Marcos hizo referencia explícita a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, quienes continúan buscando a sus hijos más de una década después. La sala respondió con una sola voz: “26 de septiembre no se olvida, es de lucha combativa”.
En su intervención planteó también que los llamados a la “unidad incondicional” suelen encubrir imposición. Su fórmula fue directa: “El Común no es que todos se organicen igual, sino compartir el objetivo. Muchas luchas, muchos combates y una sola batalla”.
La rebeldía que no puede enseñarse con palabras
Retomando reflexiones del subcomandante Moisés, Marcos insistió en que la resistencia debe vivirse en el ejemplo cotidiano, como garantía de que las futuras generaciones hereden también la capacidad de rebelarse. “Ahí están y no desmayarán hasta que aparezcan quienes hoy están ausentes”, cerró.
Mientras gobiernos, comisiones y comités debaten legitimidades y procedimientos, las familias buscadoras siguen cavando. El EZLN eligió estar del lado de ellas.