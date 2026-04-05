Hombre de 60 años es arrastrado por el Río Humaya, Sinaloa: intentó cruzar nadando

El hombre, identificado como Ramón, fue visto por última vez a cuatro kilómetros al sur de la cortina de la presa El Varejonal. (Crédito: X | @entreveredas)

Un hombre de 60 años permanece desaparecido luego de que este sábado ingresó al río Humaya con la intención de cruzarlo nadando, en la sindicatura de Jesús María, en Sinaloa. El hecho generó un despliegue de cuerpos de emergencia durante la tarde del 4 de abril, tras el reporte de su ausencia en esa zona.

De acuerdo con la información disponible, el hombre, identificado como Ramón, fue visto por última vez en un punto ubicado aproximadamente a cuatro kilómetros al sur de la cortina de la presa El Varejonal. Testigos indicaron que se introdujo al agua y no volvió a salir, lo que motivó el aviso inmediato a las autoridades.

Tras la notificación, se activó un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, junto con Bomberos de Culiacán y personal de Protección Civil tanto estatal como del municipio de Badiraguato. Las brigadas realizaron maniobras en el cauce y recorridos en tierra para tratar de ubicar al desaparecido.

Durante varias horas, los rescatistas inspeccionaron un tramo cercano al punto donde fue visto por última vez, con un radio aproximado de 300 metros. Las labores incluyeron búsqueda acuática y rastreos en las orillas, sin que hasta ese momento se obtuvieran resultados.

Conforme avanzó la tarde, la falta de luz natural redujo las condiciones de visibilidad en la zona, lo que llevó a las autoridades a suspender temporalmente las acciones.

Sin embargo, las autoridades informaron que los trabajos de localización se reanudarán a primera hora de este domingo, con la intención de ampliar el perímetro de búsqueda y continuar con las maniobras en el cauce del río. Hasta el cierre de esta nota, no se ha reportado la localización del hombre.