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Federico Döring arremete en contra de Sheinbaum por presumir “vuelos al 100” en el AIFA durante Semana Santa

El diputado del PAN compartió un video en sus redes sociales donde muestra imágenes de las instalaciones vacías

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Diputado panista lo echan de local en BJ foto: captura X
Federico Döring arremetió en contra de que el AIFA se encuentre al "100" en temporada de Semana Santa. foto: captura X

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Federico Döring, difundió un video a través de sus redes sociales donde se pronunció sobre la operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum destacará con fotografías una alta afluencia de personas en las instalaciones: “Así está el AIFA el día de hoy. Vuelos al 100 a todos los destinos”, escribió en plena Semana Santa.

En la grabación, Döring mencionó: “Estamos en el AIFA. Vinimos, pueden ver nuestros periódicos el día de hoy, sábado, a ver si era verdad lo que dijo la presidenta Sheinbaum. A ver si es cierto que este aeropuerto, que construyó Morena, está operando al cien por cien o si sigue siendo ese elefante blanco sin vuelos, sin pasajeros y que nos sigue costando dinero, que genera más pérdidas que utilidades”.

Durante el recorrido, el legislador expuso su percepción sobre la actividad del aeropuerto: “Miren, vean ustedes, estamos aquí en el AIFA. Como pueden ver, está lleno, operando al cien por ciento, justo como decía la presidenta. No cabe un solo coche más, no cabe un alfiler en el AIFA de tanta gente que lo está usando el día de hoy”.

Fotos de Sheinbaum generan señalamientos por uso de IA

Cabe destacar que las fotos compartidas por la presidenta Sheinbaum fueron objeto de señalamientos y críticas por acusaciones del uso de Inteligencia Artificial (IA) para simular una alta presencia de viajeros utilizando las instalaciones de este aeropuerto.

Fotografía panorámica compartida por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Fotografía panorámica compartida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, una de las imágenes parece ser una fotografía panorámica por lo que este tipo de tomas pueden llegar a distorsionarse o deformar la perspectiva lo que genera modificaciones en el cuerpo o extremidades de las personas.

Tren Suburbano-AIFA retrasa su apertura

El tramo Lechería – Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) del Tren Suburbano no abrirá en la fecha originalmente prevista. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la inauguración, programada para finales de marzo, se pospone debido a que persisten los trabajos de validación técnica y aún no se ha otorgado la certificación necesaria para iniciar operaciones.

La mandataria explicó que el aplazamiento busca garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de la línea, por lo que se mantendrán las pruebas hasta cumplir con todos los parámetros exigidos.

Durante una conferencia en Palacio Nacional, Sheinbaum señaló que los responsables del proyecto le informaron sobre la necesidad de extender el periodo de pruebas, sin ofrecer una nueva fecha específica para la apertura.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la presencia de viajeros en el AIFA. (Foto: X/@Claudiashein)
La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la presencia de viajeros en el AIFA. (Foto: X/@Claudiashein)

Indicó que el anuncio se realizará en los próximos días, una vez concluya el proceso de revisión y certificación. El retraso afecta la conexión ferroviaria entre la Ciudad de México y el AIFA, considerada clave para mejorar el acceso al aeropuerto.

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