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Dengue en México: ¿Qué es y cómo funciona el nuevo sistema de monitoreo?

Un grupo de científicos logró que el monitoreo del mosquito transmisor sea más rápido y preciso gracias a un algoritmo innovador

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La herramienta, diseñada por especialistas en epidemiología y matemáticas, utiliza tecnología de análisis de imágenes para agilizar la vigilancia sanitaria y prevenir el aumento de casos de dengue en territorio nacional | (Crédito: Infobae México)
La herramienta, diseñada por especialistas en epidemiología y matemáticas, utiliza tecnología de análisis de imágenes para agilizar la vigilancia sanitaria y prevenir el aumento de casos de dengue en territorio nacional | (Crédito: Infobae México)

Para combatir la propagación del dengue en México, un equipo multidisciplinario de científicos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y del Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT) ha desarrollado una innovadora herramienta tecnológica que promete revolucionar la vigilancia epidemiológica en el país.

¿Qué es el nuevo sistema de monitoreo? Se trata de un algoritmo matemático bautizado como EggCountATT. Esta tecnología fue diseñada con un propósito específico: automatizar el conteo de los huevos del Aedes aegypti, el mosquito responsable de transmitir el dengue en el territorio nacional.

De acuerdo con la investigación, esta innovación matemática cuenta con una precisión del 92%, superando tanto a otros sistemas automáticos existentes como a los métodos manuales de conteo.

¿Cómo funciona esta tecnología?

Para entender su funcionamiento, hay que mirar al pasado. Desde el año 2008, México monitorea al mosquito colocando “ovitrampas” a las afueras de las casas. Sin embargo, contar los huevecillos recolectados se hacía de forma manual usando lupas o microscopios, lo que daba como resultado un trabajo lento, agotador y propenso a errores humanos.

El nuevo algoritmo soluciona este problema. Según detalla la doctora Kenia Mayela Valdez Delgado, investigadora del INSP, el sistema EggCountATT funciona mediante el procesamiento avanzado de imágenes. La tecnología analiza digitalmente las fotografías de las muestras obtenidas en las ovitrampas y realiza el conteo de los huevos de forma automática, constante y veloz.

El impacto en la salud pública

Las autoridades aclararon que esta tecnología no busca reemplazar el trabajo del personal de salud, sino potenciar su capacidad y facilitar la toma de decisiones en tiempo real.

Primer plano macro de un mosquito volando con sus alas extendidas, patas colgando y un abdomen segmentado. El fondo está desenfocado.
Un mosquito se mantiene en el aire en un primer plano detallado, mostrando sus alas translúcidas, patas largas y cuerpo segmentado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sus principales beneficios para el control del dengue en México incluyen:

  • Rapidez y exactitud: Reduce drásticamente el tiempo de análisis de campo y mejora la puntualidad de los reportes epidemiológicos.
  • Prevención de brotes: Al obtener datos precisos rápidamente, permite a las autoridades identificar zonas de alto riesgo y dirigir los esfuerzos de control antes de que ocurra un brote.
  • Medición de resultados: Hace más fácil evaluar si otras estrategias del gobierno están funcionando, como es el caso del programa de mosquitos infectados con Wolbachia, a cargo del CENAPRECE.

Con este desarrollo científico, publicado recientemente en la revista Signal, Image and Video Processing, México da un paso crucial apoyándose en la tecnología para construir comunidades más seguras frente al dengue.

¿Cuál es la situación del dengue en México?

De acuerdo con el Panorama epidemiológico de dengue que realiza la Secretaría de Salud (Ssa) de México, hasta la semana 11 epidemiológica del 2026 existen mil 241 casos confirmados, de los cuales:

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  • 535 corresponden a dengue no grave (DNG)
  • 56 a dengue con signos de alarma (DCSA)
  • 50 a dengue grave (DG)
  • 706 en total entre DGSA y DG combinados.

Esto, según el informe, representa una disminución respecto al mismo periodo durante 2025, donde los casos eran 2 mil 295 casos confirmados.

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