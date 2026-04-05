Actor que interpretaba a Judas en viacrucis cae de un segundo piso en escena cuando ‘muere ahorcado’

Actor que interpretaba a Judas en viacrucis de Semana Santa 2026 cae de un segundo piso en escena cuando ‘muere ahorcado’ (Foto: RS)

Un actor que representaba a Judas Iscariote en una escenificación de viacrucis sufrió una caída desde un segundo piso mientras realizaba la escena de la muerte por ahorcamiento, durante una representación de Semana Santa que se volvió viral en redes sociales.

El accidente en plena representación

Durante una de las tradicionales representaciones del viacrucis en México, un actor encargado de dar vida a Judas Iscariote cayó desde un balcón de aproximadamente seis metros (20 pies) de altura.

Según diversos clips difundidos en redes sociales, el incidente ocurrió cuando la cuerda que simulaba el ahorcamiento se rompió y el intérprete, cuya edad se estima en unos 40 años, perdió el equilibrio y se precipitó al suelo sin protección alguna.

La caída se produjo justo después de que el actor pronunciara los diálogos correspondientes a la traición y muerte de Judas, uno de los momentos más dramáticos de la representación.

El suceso generó una reacción inmediata entre los asistentes, quienes gritaron sorprendidos y expresaron preocupación por el estado del actor.

Un actor que representaba a Judas Iscariote en una escenificación de viacrucis sufrió una caída desde un segundo piso mientras realizaba la escena de la muerte por ahorcamiento, durante una representación de Semana Santa que se volvió viral en redes sociales.

Viralización y pausa de la escenificación

Los videos captados por el público muestran desde distintas tomas el instante del accidente. En la mayoría de los registros, se observa cómo la representación se detuvo en cuanto ocurrió la caída. Testigos presenciales en redes relataron que los organizadores interrumpieron el viacrucis para atender al actor y verificar su estado de salud.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, no se ha informado oficialmente sobre la identidad ni el estado de salud del actor.

Las imágenes han circulado ampliamente en plataformas como Facebook, X (antes Twitter) y TikTok, donde usuarios han expresado su consternación y han solicitado información sobre el desenlace del incidente.

¿Dónde ocurrió y quién es el afectado?

Aunque el hecho se ha vuelto tendencia en redes sociales, aún no se ha confirmado en qué parte de México se realizó la representación. Las autoridades locales no se han pronunciado sobre el caso, y los organizadores del viacrucis tampoco han ofrecido detalles sobre la identidad del actor o las condiciones de seguridad implementadas en el evento.

La ausencia de información oficial ha dado pie a especulaciones y a que algunos usuarios en redes sociales exijan protocolos más estrictos para evitar este tipo de accidentes en futuras representaciones.

¿Dónde ocurrió y quién es el afectado? (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reacciones y medidas tras el accidente

La caída del actor ha generado debate sobre la seguridad de quienes participan en las representaciones religiosas de Semana Santa en México. Organizadores de otras comunidades han manifestado la importancia de contar con equipo de protección adecuado y personal capacitado para responder a emergencias.

Entre las recomendaciones más frecuentes destacan:

Supervisión de elementos escenográficos, cuerdas y arneses.

Capacitación en primeros auxilios para el personal de apoyo.

Coordinación previa con servicios de emergencia locales.

Uso de efectos especiales seguros en escenas de riesgo.

El viacrucis, una de las tradiciones más arraigadas en diversas regiones de México, congrega cada año a miles de personas y suele incluir escenas de fuerte carga dramática.

La muerte de Judas Iscariote según la tradición

Judas Iscariote, conocido por traicionar a Jesús de Nazaret, es una figura central en la narrativa de la Semana Santa. Según el Evangelio de Mateo en la Biblia, tras entregar a Jesús a las autoridades, Judas sintió remordimiento y devolvió las monedas de plata recibidas por la traición. El relato indica que posteriormente se ahorcó.

El Evangelio de Mateo (27:3-5) describe: “Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos... y saliendo, fue y se ahorcó”. Otros textos bíblicos, como los Hechos de los Apóstoles, mencionan que murió al caer y sufrir graves heridas, por lo que existen diferentes interpretaciones sobre las circunstancias exactas de su muerte.

Esta escena, recreada cada año en los viacrucis, busca representar el desenlace de la historia de Judas y la carga simbólica de su arrepentimiento y castigo, según la tradición cristiana.