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¿Cuántos años de cárcel podría recibir Hernán Bermúdez Requena por desaparición forzada?

El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco es acusado de cuatro delitos del fuero común

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Paraguay revela imágenes de la expulsión de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder criminal ligado al CJNG
Hernán Bermúdez Requena enfrenta cuatro acusaciones en contra de Bermúdez Requena. (X/@senad_paraguay)

Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora, fue vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada de personas en su audiencia de este sábado, realizada desde el penal de “El Altiplano”, en el Estado de México.

La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGE) informó que la autoridad judicial determinó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra del exsecretario de Seguridad Pública.

¿Cuántos años podría pasar en la cárcel?

De acuerdo con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, este delito establece penas de 40 a 60 años de prisión, los cuales pueden incrementar hasta en una mitad cuando la víctima es del sexo femenino.

Además, en caso de comprobarse la responsabilidad de un servidor público en su comisión, se impondrá la destitución e inhabilitación para cualquier cargo público hasta por el doble del lapso de la privación de la libertad impuesta.

Hernán Bermúdez Requena, señalado de liderar a "La Barredora", grupo criminal del CJNG. (SSC)
Hernán Bermúdez Requena, señalado de liderar a "La Barredora", grupo criminal del CJNG. (SSC)

Con este proceso en su contra, Hernán Bermúdez Requena suma ya cuatro acusaciones por delitos del fuero común, siendo las anteriores por asociación delictuosa, secuestro agravado y extorsión agravada como parte de la causa penal 213/2025.

Óscar Tonatiuh Vázquez, fiscal general del estado de Tabasco, informó anteriormente que en caso de que Bermúdez Requena sea encontrado culpable por los tres delitos antes referidos, y de recibir sentencia, podría permanecer en prisión hasta por 158 años.

Con los cuatro procesos, Requena podría pasar más de 200 años en prisión, en caso de que se le dicte las sentencias máximas.

Cabe señalar que el también conocido como “El Abuelo” o “Comandante H” se encuentra vinculado a proceso por los cuatro delitos de los que se le acusa.

Actualmente se encuentra recluido en el Centro Federal de Reinserción Social No.1, también conocido como “El Altiplano”, desde donde realiza sus audiencias a distancia luego de su detención en septiembre de 2025 tras ser expulsado de Paraguay.

Busca frenar una posible extradición a EEUU

Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora, detenido en Paraguay
Hernán Bermúdez Requena, quien fuera secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante el mandato de Adán Augusto López, fue capturado en Paraguay, acusado de ser el presunto líder de La Barredora (SSPC)

Desde principios de marzo, Bermúdez Requena busca ampararse contra una posible extradición a los Estados Unidos debido a que sus custodios le dijeron que sería enviado a ese país.

De acuerdo con el expediente, consultado por Infobae México, en Requena también presentó notas periodísticas para reforzar su versión.

“Custodios me comentaron que ‘ya me iba al gabacho’ porque existe una orden de extradición en mi contra, lo que robustece con las notas periodísticas de circulación nacional que agrego al presente, sin que a la fecha se me haya notificado procedimiento dicho formalmente de extradición a solicitud de los Estados Unidos de América”, detalló en su amparo.

Sin embargo, pese a los dichos y la presentación de notas de circulación nacional, el juez Daniel Marcelino Niño Jiménez, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, determinó que no existe ningún perjuicio real en su contra debido a la ausencia de una notificación oficial.

Será en los próximos días que la Fiscalía de Tabasco formule la imputación en contra de Bermúdez Requena por los delitos de asociación delictuosa, secuestro y extorsión agravados, para determinar si es culpable o no.

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