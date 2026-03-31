Gobernador de Tabasco no descarta que se le imputen más delitos a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora

El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco fue detenido el 12 de septiembre en Paraguay. (X/@senad_paraguay)

Javier May Rodríguez, gobernador de Tabasco, no descartó que Hernán Bermúdez Requena sea acusado por las autoridades estatales de nuevos delitos, esto luego de que se le cumplimentó una orden de aprehensión por desaparición forzada de personas.

Al ser cuestionado por medios de comunicación, el gobernador comentó que la Fiscalía General del Estado cuenta con la información y pruebas suficientes para integrar acusaciones en contra del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, quien es señalado por presuntamente dirigir el grupo delictivo de La Barredora.

“No descartamos, seguramente tanto la Fiscalía General de la República y del Estado tienen información y pruebas suficientes para poder integrar diferentes argumentos ante nuevas denuncias”, señaló.

Cabe señalar que luego de seis meses de la detención de Hernán Bermúdez Requena -realizada en septiembre de 2025 tras su expulsión de Paraguay- por los delitos de asociación delictuosa, secuestro agravado y extorsión agravada como parte de la causa penal 213/2025, la Fiscalía de Tabasco cumplimentó una nueva orden de aprehensión en su contra por desaparición forzada.

Requena cuenta con amparo para evitar detención por la FGR

Hernán Bermúdez Requena, señalado de liderar a "La Barredora", grupo criminal del CJNG. (SSC)

Con este mandamiento judicial, el también conocido como “El Abuelo” o “Comandante H”, suma ya cuatro acusaciones en su contra por delitos del fuero común.

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con una orden de aprehensión en contra de Bermúdez Requena por el delito de delincuencia organizada y secuestro agravado; sin embargo, cuenta con un amparo que frena su detención.

Actualmente, Bermúdez Requena se encuentra recluido en el Centro Federal de Reinserción Social No.1, conocido como “El Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Su proceso se encuentra en la etapa intermedia luego de que fue vinculado a proceso en septiembre de 2025 y, tras el término del plazo para las investigaciones complementarias, la Fiscalía del Estado solicitó una prórroga de tres meses para presentar la acusación.

Dicho plazo finalizó el 24 de marzo, por lo que la Fiscalía del Estado cuenta con 15 días hábiles para formular la imputación en contra de Bermúdez Requena por asociación delictuosa, secuestro y extorsión agravados.

¿Posible extradición?: Requena busca amparo

Detención de Bermúdez Requena en Paraguay, país del que fue expulsado. (FOTO: EFE)

Desde principios de marzo, Hernán Bermúdez Requena busca ampararse contra una posible extradición a los Estados Unidos, esto luego de que escuchó a sus custodios decir que tenía un proceso abierto.

De acuerdo con el expediente, consultado por Infobae México, Requena señaló que sus custodios le comentaron que sería enviado a EEUU, además de que presentó notas periodísticas para reforzar su versión.

“Custodios me comentaron que ‘ya me iba al gabacho’ porque existe una orden de extradición en mi contra, lo que robustece con las notas periodísticas de circulación nacional que agrego al presente, sin que a la fecha se me haya notificado procedimiento dicho formalmente de extradición a solicitud de los Estados Unidos de América”, detalló en su amparo.

Sin embargo, el juez Daniel Marcelino Niño Jiménez, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, determinó que no existe ningún perjuicio real en contra de Bermúdez Requena debido a la ausencia de una notificación oficial.