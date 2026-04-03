Beca Benito Juárez y Rita Cetina 2026: ¿Qué alumnos reciben su pago este lunes 6 de abril?

La distribución de pagos para las becas Benito Juárez y Rita Cetina se reanuda este lunes 6 de abril, tras una breve suspensión por Semana Santa.
Ambos programas sociales siguen un calendario escalonado para entregar el apoyo económico correspondiente a los bimestres vigentes.
La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar realiza el pago de mil 900 pesos por becario en las tarjetas del bienestar con el objetivo de respaldar a estudiantes de educación básica, facilitando la adquisición de materiales y la permanencia escolar.
¿Qué alumnos reciben pago este lunes 6 de abril?
Este lunes marca la reanudación de los depósitos tras el receso de Semana Santa, beneficiando a un grupo específico de estudiantes.
- Los estudiantes cuyo apellido o CURP inicia con la letra C recibirán el pago de la Beca Rita Cetina y la Beca Benito Juárez.
- El pago se reactivó luego del receso de jueves y viernes, días en los que no se realizaron depósitos por las festividades.
- El apoyo es de mil 900 pesos por alumno, con incrementos para familias con más de un beneficiario.
- Los recursos se pueden retirar en cajeros, tiendas de autoservicio o utilizarse en compras con terminal bancaria.
Así, la entrega escalonada agiliza el acceso a los apoyos y reduce las aglomeraciones en los puntos de retiro.
¿Cómo consultar si ya recibiste tu beca?
Existen diversas herramientas para verificar si el depósito ya fue realizado, facilitando el acceso a la información para todos los beneficiarios.
- Ingresar la CURP en el buscador de estatus en el portal oficial.
- Llamar al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta.
- Revisar el saldo desde la aplicación del Banco del Bienestar.
- Consultar directamente en el cajero automático.
Estas herramientas ofrecen atención constante y ayudan a resolver cualquier duda sobre retrasos o inconsistencias en la dispersión de los pagos.
Suspensión temporal y reanudación: ¿quiénes siguen y cuándo?
La pausa durante Semana Santa modificó el calendario de dispersión, afectando a ciertos beneficiarios que recibirán su pago en los días siguientes.
- Durante el jueves 2 y viernes 3 de abril, los pagos se suspendieron temporalmente por Semana Santa.
- Esto afectó a quienes tienen apellidos o CURP que comienzan con las letras C, D, E y F.
- El lunes 6 de abril se reanuda la dispersión con la letra C y el martes 7 de abril será el turno de D, E y F.
- El calendario continuará en los días siguientes hasta cubrir todas las letras.
De esta manera, este ajuste en el calendario garantiza que todos los beneficiarios reciban su pago de forma ordenada y sin contratiempos.
Las autoridades han recomendado estar atentos a futuras fechas y comunicados oficiales para asegurar el acceso puntual al apoyo durante el ciclo escolar.