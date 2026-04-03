Beca Benito Juárez y Rita Cetina 2026: ¿Qué alumnos reciben su pago este lunes 6 de abril?

La reactivación del pago de las becas Benito Juárez y Rita Cetina inició este lunes 6 de abril tras la suspensión por Semana Santa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La distribución de pagos para las becas Benito Juárez y Rita Cetina se reanuda este lunes 6 de abril, tras una breve suspensión por Semana Santa.

Ambos programas sociales siguen un calendario escalonado para entregar el apoyo económico correspondiente a los bimestres vigentes.

El apoyo económico de mil 900 pesos busca facilitar la permanencia escolar y la adquisición de materiales para estudiantes de educación básica. (FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM)

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar realiza el pago de mil 900 pesos por becario en las tarjetas del bienestar con el objetivo de respaldar a estudiantes de educación básica, facilitando la adquisición de materiales y la permanencia escolar.

¿Qué alumnos reciben pago este lunes 6 de abril?

Este lunes marca la reanudación de los depósitos tras el receso de Semana Santa, beneficiando a un grupo específico de estudiantes.

Los estudiantes cuyo apellido o CURP inicia con la letra C recibirán el pago de la Beca Rita Cetina y la Beca Benito Juárez .

El pago se reactivó luego del receso de jueves y viernes , días en los que no se realizaron depósitos por las festividades.

El apoyo es de mil 900 pesos por alumno, con incrementos para familias con más de un beneficiario.

Los recursos se pueden retirar en cajeros, tiendas de autoservicio o utilizarse en compras con terminal bancaria.

Los estudiantes con apellidos o CURP que comienzan con C reciben este lunes el depósito de la Beca Benito Juárez y Rita Cetina. (Instagram/@TolucalaBellaCd)

Así, la entrega escalonada agiliza el acceso a los apoyos y reduce las aglomeraciones en los puntos de retiro.

¿Cómo consultar si ya recibiste tu beca?

Existen diversas herramientas para verificar si el depósito ya fue realizado, facilitando el acceso a la información para todos los beneficiarios.

Ingresar la CURP en el buscador de estatus en el portal oficial.

Llamar al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta .

Revisar el saldo desde la aplicación del Banco del Bienestar .

Consultar directamente en el cajero automático.

Los beneficiarios pueden consultar el estatus de la beca ingresando la CURP en el portal oficial o usando la aplicación del Banco del Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas herramientas ofrecen atención constante y ayudan a resolver cualquier duda sobre retrasos o inconsistencias en la dispersión de los pagos.

Suspensión temporal y reanudación: ¿quiénes siguen y cuándo?

La pausa durante Semana Santa modificó el calendario de dispersión, afectando a ciertos beneficiarios que recibirán su pago en los días siguientes.

Durante el jueves 2 y viernes 3 de abril , los pagos se suspendieron temporalmente por Semana Santa .

Esto afectó a quienes tienen apellidos o CURP que comienzan con las letras C, D, E y F .

El lunes 6 de abril se reanuda la dispersión con la letra C y el martes 7 de abril será el turno de D, E y F .

El calendario continuará en los días siguientes hasta cubrir todas las letras.

Las suspensiones de pagos por Semana Santa afectaron a alumnos con inicial C, D, E y F, cuyos depósitos se reanudan según el calendario oficial. (Programas para el Bienestar)

De esta manera, este ajuste en el calendario garantiza que todos los beneficiarios reciban su pago de forma ordenada y sin contratiempos.

Las autoridades han recomendado estar atentos a futuras fechas y comunicados oficiales para asegurar el acceso puntual al apoyo durante el ciclo escolar.