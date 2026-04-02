Cheesecake de chocolate sin azúcar: receta fácil y saludable para disfrutar en familia esta Semana Santa

(Infobae)

El cheesecake de chocolate sin azúcar se posiciona como una opción de postre para quienes buscan reducir el consumo de azúcares sin dejar de lado preparaciones dulces.

Esta receta no requiere horno y combina ingredientes que permiten lograr una textura cremosa con un sabor intenso a chocolate, ideal para compartir en familia esta Semana Santa.

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Un postre sin azúcar y con base alternativa

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A diferencia de versiones tradicionales, este cheesecake no utiliza harinas ni galletas industriales. La base se elabora con frutos secos y cacao en polvo, lo que aporta consistencia y sabor sin añadir azúcares procesados.

El relleno combina chocolate negro, queso crema light y leche evaporada, junto con gelatina para lograr firmeza sin necesidad de cocción. El dulzor se ajusta con edulcorantes al gusto, lo que permite adaptar la receta a distintas necesidades alimenticias.

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Ingredientes para el cheesecake de chocolate sin azúcar

200 g de frutos secos (almendras, avellanas o mezcla)

5 g de cacao en polvo

250 g de chocolate (mínimo 70% cacao)

200 ml de leche evaporada

250 g de queso crema light

50 ml de leche

6 hojas de gelatina (o 10 g en polvo)

Edulcorante al gusto

Paso a paso: cómo preparar el cheesecake

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1. Preparar la base

Tritura los frutos secos hasta obtener una textura fina. Añade el cacao en polvo y mezcla nuevamente hasta que la preparación pueda compactarse al presionarla.

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2. Formar la base en el molde

Coloca la mezcla en un molde desmontable, distribuye de forma uniforme y presiona para compactar. Lleva al refrigerador mientras preparas el relleno.

3. Fundir el chocolate

Calienta la leche evaporada sin que hierva y viértela sobre el chocolate troceado. Mezcla hasta que se funda por completo y deja enfriar ligeramente.

4. Preparar la crema

En un recipiente, mezcla el queso crema con el edulcorante hasta obtener una textura suave. Puedes añadir unas gotas de vainilla sin azúcar si lo deseas.

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5. Incorporar la gelatina

Hidrata la gelatina en agua fría. Una vez blanda, disuélvela en la leche caliente y mezcla bien hasta que no queden grumos.

6. Integrar la mezcla

Añade la gelatina al queso crema poco a poco, sin dejar de batir. Después incorpora el chocolate fundido y mezcla hasta lograr una crema homogénea.

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7. Montar el cheesecake

Vierte la mezcla sobre la base fría, alisa la superficie y lleva al refrigerador.

8. Refrigerar y servir

Deja reposar al menos 4 a 6 horas, o de preferencia toda la noche. Desmolda con cuidado y decora al gusto antes de servir.

Conservación y consideraciones

El cheesecake puede mantenerse en refrigeración entre tres y cuatro días en un recipiente cerrado. Aunque no contiene azúcar añadido, ingredientes como el chocolate y los frutos secos aportan energía, por lo que se recomienda consumirlo en porciones moderadas.

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