Tortitas de charales: receta de Cuaresma rica en proteínas y baja en grasa

Una mesa familiar en México celebra la Cuaresma con un festín tradicional que incluye tortitas de charales, arroz rojo, nopalitos guisados y tortillas. (Gemini)

Las tortitas de charales evocan la imagen de una mesa familiar durante la Cuaresma mexicana, donde la tradición y el sabor se encuentran en cada bocado.

En México, las tortitas de charales suelen prepararse especialmente en la época de Cuaresma, cuando se evita la carne roja y se buscan alternativas sabrosas y accesibles.

Los charales, pequeños peces de agua dulce, son protagonistas en muchas mesas del centro y sur del país durante este periodo, aportando un sabor único y una textura crujiente que conquista paladares generación tras generación.

Una receta sencilla que transforma ingredientes humildes en un plato lleno de recuerdos para grandes y chicos. (Gemini)

Receta de tortitas de charales

Las tortitas de Charales son pequeñas croquetas hechas a base de charales secos, rehidratados y mezclados con huevo y pan rallado, que luego se fríen hasta quedar doradas. Se suelen acompañar con salsa de jitomate o ensalada fresca, y son un clásico en la cocina cuaresmal mexicana.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 25 minutos

Ingredientes

150 gr de charales secos 4 huevos 1 cebolla chica 2 dientes de ajo 50 gr de pan rallado Sal y pimienta a gusto Aceite para freír Agua suficiente para remojar los charales Opcional: perejil fresco picado

Cómo hacer Tortitas de Charales, paso a paso

Remojar los charales en agua fría durante 10 minutos para suavizarlos y retirar el exceso de sal. Escurrir bien. Picar finamente la cebolla y el ajo. En un bol, batir los huevos hasta que espumen. Agregar los charales remojados, la cebolla, el ajo y el pan rallado a los huevos batidos. Mezclar bien. Opcional: incorporar perejil picado para más frescura. Salpimentar la mezcla. Si está muy líquida, añadir un poco más de pan rallado. Formar pequeñas tortitas con ayuda de una cuchara. Calentar abundante aceite en una sartén a fuego medio-alto (el aceite debe estar bien caliente para lograr un dorado parejo). Freír las tortitas en tandas, dándoles vuelta para que se cocinen de ambos lados. No sobrecargar la sartén para evitar que se enfríe el aceite. Al estar doradas, retirar y dejar escurrir sobre papel absorbente. Servir calientes, idealmente con salsa de jitomate o ensalada.

Un plato de tortitas de charales con salsa, arroz, cebolla, cilantro y limón se presenta en una mesa de madera, evocando la tradición culinaria de la Cuaresma mexicana. (Gemini)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 220 kcal

Grasas: 11 gr

Carbohidratos: 17 gr

Proteínas: 14 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Se pueden congelar por 1 mes, separando las tortitas con papel film.