Tortitas de charales: receta de Cuaresma rica en proteínas y baja en grasa

Las tortitas de charales evocan la imagen de una mesa familiar durante la Cuaresma mexicana, donde la tradición y el sabor se encuentran en cada bocado.
En México, las tortitas de charales suelen prepararse especialmente en la época de Cuaresma, cuando se evita la carne roja y se buscan alternativas sabrosas y accesibles.
Los charales, pequeños peces de agua dulce, son protagonistas en muchas mesas del centro y sur del país durante este periodo, aportando un sabor único y una textura crujiente que conquista paladares generación tras generación.
Receta de tortitas de charales
Las tortitas de Charales son pequeñas croquetas hechas a base de charales secos, rehidratados y mezclados con huevo y pan rallado, que luego se fríen hasta quedar doradas. Se suelen acompañar con salsa de jitomate o ensalada fresca, y son un clásico en la cocina cuaresmal mexicana.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 45 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 25 minutos
Ingredientes
- 150 gr de charales secos
- 4 huevos
- 1 cebolla chica
- 2 dientes de ajo
- 50 gr de pan rallado
- Sal y pimienta a gusto
- Aceite para freír
- Agua suficiente para remojar los charales
- Opcional: perejil fresco picado
Cómo hacer Tortitas de Charales, paso a paso
- Remojar los charales en agua fría durante 10 minutos para suavizarlos y retirar el exceso de sal. Escurrir bien.
- Picar finamente la cebolla y el ajo.
- En un bol, batir los huevos hasta que espumen.
- Agregar los charales remojados, la cebolla, el ajo y el pan rallado a los huevos batidos. Mezclar bien. Opcional: incorporar perejil picado para más frescura.
- Salpimentar la mezcla. Si está muy líquida, añadir un poco más de pan rallado.
- Formar pequeñas tortitas con ayuda de una cuchara.
- Calentar abundante aceite en una sartén a fuego medio-alto (el aceite debe estar bien caliente para lograr un dorado parejo).
- Freír las tortitas en tandas, dándoles vuelta para que se cocinen de ambos lados. No sobrecargar la sartén para evitar que se enfríe el aceite.
- Al estar doradas, retirar y dejar escurrir sobre papel absorbente.
- Servir calientes, idealmente con salsa de jitomate o ensalada.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 220 kcal
- Grasas: 11 gr
- Carbohidratos: 17 gr
- Proteínas: 14 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Se pueden congelar por 1 mes, separando las tortitas con papel film.