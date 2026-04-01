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¿Cómo estará el clima el Viernes Santo en la CDMX?

¿Lloverá? Así las primeras predicciones para el inicio del fin de semana

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¿Tus planes para Viernes Santo dependen del clima? Aquí lo que debes saber (Imagen Ilustrativa Infobae)
¿Tus planes para Viernes Santo dependen del clima? Aquí lo que debes saber (Imagen Ilustrativa Infobae)

La previsión meteorológica para el Viernes Santo en la Ciudad de México anticipa una jornada con temperaturas cálidas, cielo mayormente despejado y baja probabilidad de lluvia. Desde primeras horas del día, las condiciones invitan a realizar actividades al aire libre en la capital mexicana.

De acuerdo con la plataforma Meteored, la mañana comenzará con 14 grados a las 8:00 horas en la Ciudad de México, lo que representa un inicio fresco y agradable para quienes planean acudir a eventos religiosos o recorrer espacios públicos.

La tendencia ascendente del termómetro continuará y, hacia las 11:00 horas, la temperatura alcanzará los 22 grados, mientras el cielo permanecerá despejado, lo que permitirá la entrada directa de luz solar.

Durante el periodo de mayor insolación, hacia las 14:00 horas, se prevé un aumento de la temperatura hasta 26 grados.

Persona con gafas de sol oscuras cubriéndose los ojos bajo la luz intensa del sol.
Temperaturas cálidas para el próximo Viernes Santo en la CDMX (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este registro sitúa a la Ciudad de México en un rango térmico propio de primavera, ideal para quienes busquen disfrutar del asueto sin inconvenientes por calor extremo. En esa franja horaria, Meteored indica que el cielo presentará nubes y claros, lo que podría ofrecer momentos de sombra intermitente a lo largo del día.

La tarde avanzará hacia un ambiente parcialmente nuboso, especialmente a partir de las 17:00 horas. El pronóstico señala que el cielo lucirá parcialmente cubierto, aunque sin previsión de precipitaciones significativas. Esta condición resulta favorable para la movilidad en la zona metropolitana y para el desarrollo de actividades religiosas tradicionales de la fecha.

La probabilidad de lluvia se mantiene baja durante toda la jornada, de acuerdo con los datos publicados por Meteored. Esta tendencia refuerza la expectativa de un clima estable, sin sobresaltos, en una de las fechas de mayor movimiento social y religioso en la capital del país.

¿Por qué se le llama Viernes Santo?

(Foto cortesía Secretaría de Prensa).
(Foto cortesía Secretaría de Prensa).

El término Viernes Santo se utiliza para designar el viernes de la Semana Santa, una fecha central en el calendario cristiano. La denominación proviene del latín “sanctus”, que significa “santo” o “sagrado”, y hace referencia al carácter solemne y religioso del día. En la tradición cristiana, el Viernes Santo conmemora la crucifixión y muerte de Jesucristo en el Calvario, un hecho considerado fundamental para la salvación y redención de la humanidad.

Este día es parte del Triduo Pascual, que abarca el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Sábado de Gloria, y que culmina con la celebración de la Resurrección en el Domingo de Pascua. El Viernes Santo se caracteriza por rituales litúrgicos especiales, como la adoración de la cruz y la lectura de la Pasión según los Evangelios. Es un día de recogimiento, ayuno y reflexión para los fieles, quienes recuerdan el sacrificio de Jesucristo.

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